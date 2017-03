„Was kommt da hin?“ – Argwohn nicht völlig ausgeräumt

KIRCHSEELTE/DÜNSEN - Was Regina Huntemann (Grüne) am Dienstag im Samtgemeindefachausschuss für Umwelt, Bau und Planung einen „guten Kompromiss“ nannte, bereitete Hartmut Post (CDU) nach wie vor „Bauchschmerzen“: Von 5,9 Hektar zusätzlichen gewerblichen Bauerwartungslandes, das die in der ehemaligen Muna ansässige Firma Sommer & Backhaus ursprünglich haben wollte, bleiben noch 1,5 Hektar im Flächennutzungsplan übrig; dafür muss Wald geopfert werden, was auch Huntemann im Grundsatz nicht guthieß. „Wunderschöner“ und „als hochwertig einzustufender“ Buchenwald, gab Post zu bedenken.

Besonders missfiel ihm aber ein anderer Punkt: Die gewerbliche Erweiterungsfläche im „Gewerbepark Kirchseelte“, die im Zuge des sich nun dem Ende zuneigenden 18. F-Plan-Änderungsverfahrens ausgewiesen wird, soll Sommer & Backhaus nicht nur für den Eigenbedarf, sondern auch für die Ansiedlung weiteren Gewerbes nutzen dürfen. „Große Sorge bereitet mir und vielen Dünsern, dass wir heute noch nicht wissen, was da hinkommt“, sagte Post. Als Dünsener Bürgermeister fürchtet er Beeinträchtigungen, etwa durch Lärm, für „unser Wohngebiet“ und den Fuchsberg. Das vor Jahren verhinderte Steinbrechwerk, das ein Unternehmen aus der Gemeinde Stuhr in der ehemaligen Muna errichten wollte, hat er nicht vergessen.

„Ich dachte, wir wären im Verhältnis zwischen unseren Nachbargemeinden schon ein bisschen weiter“, äußerte sich Klaus Stark (SPD), auch Kirchseelter Bürgermeister. Er mahnte mehr Vertrauen untereinander an. Nach der „Geschichte“ um das Steinbrechwerk habe seine Gemeinde deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sie Sommer & Backhaus Entwicklungsmöglichkeiten einräumen und dem Unternehmen zusätzlich die Chance für die Ansiedlung weiteren Gewerbes gleicher Art geben wolle. „Jetzt ist eine Spedition da. Also könnte eine zweite hinzukommen“, sagte Stark.

Post machte als einziges Ausschussmitglied Vorbehalte gegen die Planung geltend. Er enthielt sich, als der Ausschuss dem Rat einstimmig empfahl, die F-Plan-Änderung mit dem Feststellungsbeschluss zu besiegeln. Zuvor hatten die Abwägungsempfehlungen des Planbüros zu den eingegangenen Stellungnahmen der „Träger öffentlicher Belange“ Zustimmung gefunden (private Einwender gab es gar nicht). Die vorgebrachten Anregungen betrafen größtenteils die nachgelagerte konkrete Bauleitplanung. Die fällt in die Zuständigkeit der Gemeinde Kirchseelte, wobei, wie verlautete, das B-Plan-Verfahren inzwischen hinterherhinkt. Der Ausschussvorsitzende Günter Wöbse (CDU) machte dafür einen „kleinen Krach“ verantwortlich, ohne ins Detail zu gehen. Deutlich vorsichtiger formulierte Bauamtsleiter Jens Hüfner: Die parallele Abwicklung von F- und B-Plan-Verfahren habe bis zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung ganz gut geklappt. Dann aber hätten sich auf der Planungsebene der Gemeinde Kirchseelte „einige Fragestellungen“ ergeben, „die noch nicht abschließend geklärt sind, sodass wir die öffentliche Auslegung der 18. F-Plan-Änderung separat durchgeführt haben“. - boh