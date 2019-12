Warum nicht Nora die Arche baute

+ Janina TiedemannFoto: Veranstalter

Harpstedt/Heiligenrode – „Warum nicht Nora, sondern Noah die Arche baute“ – schon der Titel dieser am Sonnabend, 7. März 2020, um 9 Uhr im „Meyerhof“ in Heiligenrode beginnenden Vortragsveranstaltung weckt Neugierde: Die Strategieberaterin Janina Tiedemann erklärt dann mit mehr als nur einer Prise Humor, weshalb in Erzählungen immer die Männer die spannenden Aufgaben bekommen und was Frauen eigentlich davon abhält, sich wirklich ganz großen Herausforderungen zu stellen. Letztlich geht es um weibliche Selbstzweifel und mögliche Wege, sie zu besiegen. Verbunden wird der Vortrag mit einem Frühstück. Der Landfrauenverein Harpstedt-Heiligenrode rührt als Veranstalter die Werbetrommel für das Event und regt an, gegebenenfalls zu Weihnachten Eintrittskarten dafür zu verschenken. Der Vorverkauf läuft bereits – über Schreibwaren Beuke in Harpstedt sowie den „Meyerhof“ und das „Eulennest“ in Heiligenrode. Für das Ticket bezahlen Mitglieder des Landfrauenvereins 20 und Nichtmitglieder 25 Euro. Das Frühstück ist inklusive. boh