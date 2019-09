Harpstedt - Der Spagat zwischen Familie, Beruf und eigenen Wünschen ist am Sonntag, 15. September, der Aufhänger im 11-Uhr-Baustellengottesdienst in der Harpstedter Christuskirche. „Auch Jesus kannte den Konflikt und hat ihn auf seine ganz eigene Weise gelöst“, heißt es in der Ankündigung. „Wann ist Familie dran?“ – so überschreibt die Gemeinde den modernen Gottesdienst mit flotter Band-Musik und Bastelangebot für Kinder in der Spielecke. Im Anschluss gibt es guten Kaffee. Foto: Timo Rucks