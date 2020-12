Wann’s „definitiv“ losgeht, ist noch offen

Feuerwehrhausneubau in Colnrade: Rat beschließt B-Plan zu Baugrundstück einstimmig als Satzung

Konzipiert und geplant ist das neue Colnrader Feuerwehrhaus. Aus dem „ersten Spatenstich" wird aber direkt nach dem Jahreswechsel noch nichts. Skizze: Büro Glüsenkamp

Colnrade – Einstimmig hat der Rat der Gemeinde Colnrade den Bebauungsplan für das Grundstück, auf dem die Samtgemeinde Harpstedt den Feuerwehrhausneubau errichten will, als Satzung beschlossen. Die Planung beinhaltet die Ausweisung einer Gemeinbedarfsfläche zwischen dem Kieselhorster Weg und der Kreisstraße 5. Das Areal misst in der Breite nur 27 Meter. Für einen Grüngürtel reicht der Platz nicht. Eingriffe in den Naturhaushalt sollen zu einem großen Teil an anderer Stelle, in Austen, mit Gehölzpflanzungen kompensiert werden. Auch für einige dickere Birken, die dem Neubau weichen, ist Ersatz zu schaffen; mit der Pflanzung von 23 kleinen Bäumen wäre dem Genüge getan.