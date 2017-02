Waldrand am Amtmannsweg hat sich sichtlich „gelichtet“

Harpstedt - Revierförster Eberhardt Guba hatte angekündigt, es werde keinen Kahlschlag am Amtmannsweg in Harpstedt geben. Gleichwohl haben viele Bürger erschrocken auf die ersten Fällungen reagiert und mit nicht minder großem Erschrecken zur Kenntnis genommen, wie viele markierte Buchen und Eichen fallen sollen.

„Der Waldrand wird wohl nie wieder so aussehen, wie er mal war“, bedauerte Michel Greszik, der unserer Zeitung einige Fotos von den derzeitigen Arbeiten überließ. Guba hatte keinen Zweifel an der Notwendigkeit der Maßnahme aus Gründen der Verkehrssicherheit gelassen und jüngst im Bau- und Wegeausschuss des Fleckens auf geradezu alarmierende Vorfälle verwiesen: Eine Eiche war 2016 auf ein Haus am Amtmannsweg gestürzt – und ein dicker Ast einer Buche im Jahr davor auf einen Schlepper gestürzt. Letzteres hätte für den Fahrer des Treckers leicht tödlich enden können (wir berichteten).