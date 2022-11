„Waldburg“: SPD will Arbeitskreis installiert haben

Von: Jürgen Bohlken

Für die alte „Waldburg“ muss so langsam Ersatz her. © -

Harpstedt – Die Tagesordnung für den am Montag, 21. November, 19 Uhr, im Harpstedter Hotel „Zur Wasserburg“ tagenden Sozialausschuss hat Samtgemeindebürgermeister Yves Nagel auf Antrag der SPD-Fraktion erweitert: Die Sozialdemokraten wollen einen Arbeitskreis zum „Waldburg“-Neubauvorhaben installiert haben. Bei diesem Thema tritt die Samtgemeinde seit Jahren auf der Stelle.

„Die jetzige Kita ,Waldburg’ ist, wie hinlänglich bekannt sein sollte, mittlerweile in die Jahre gekommen. Zudem platzt sie aus allen Nähten. Es wird daher nach Auffassung der SPD-Fraktion dringend erforderlich, sich mit dem Bau einer neuen Kita zu beschäftigen“, begründet der Fraktionsvorsitzende Klaus Budzin den Antrag. Dem Arbeitskreis sollten nach Ansicht der Sozialdemokraten jeweils eine oder zwei Personen aus allen Fraktionen, der Verwaltung sowie aus Leitungen von Kitas der Samtgemeinde angehören.

Zusätzlich berät der Sozialausschuss in der kommenden Sitzung über Haushaltsansätze, die in seine Zuständigkeit fallen. Ansonsten stehen nur „Regularien“ auf der Tagesordnung. Zuhörende in der öffentlichen Sitzung sind willkommen.