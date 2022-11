„Waldburg“ kernsanieren und erweitern oder neu bauen?

Von: Jürgen Bohlken

Teilen

Die alte „Waldburg“ hat als Kindertagesstätte so langsam ausgedient. Bis eine bauliche Lösung gefunden ist, kann es aber noch dauern. © Bohlken

Harpstedt – Für die Harpstedter Kita „Waldburg“ mit ihren beengten Verhältnissen und einem Container als „Dauerübergangslösung“ muss Ersatz her. Das ist der Politik klar. Der Teufel steckt im Detail. Wo bauen? Wie bauen? Vielleicht besser kernsanieren und erweitern? Reicht überhaupt eine einzige neue Kindertagesstätte? Oder müssen gleich zwei „Waldburgen“ her, zumal eigentlich sechs Gruppen inklusive Krippe unterzubringen wären, aber nur maximal fünfgruppige Neubauten genehmigungsfähig sind. Last but not least: Wo bleiben die Kita-Kinder eigentlich während der Bauphase? Fragen über Fragen.

Die Probleme sind bekannt; die Lösung will erst noch gefunden werden. „Wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann gründ’ ich einen Arbeitskreis“, besagt eine Redensart, nach der die Politik nun zu verfahren gedenkt. Ein SPD-Antrag, der die Konstituierung eines solchen Gremiums für das „Waldburg“-Vorhaben zum Ziel hat, ging am Montagabend im Sozialausschuss des Samtgemeinderates einstimmig durch.

SPD und CDU stellen je zwei Vertreter

Sehr schnell war sich die Politik über die Zusammensetzung einig: SPD und CDU sollen als große Fraktionen je zwei Vertreter entsenden, Grüne, FDP und Harpstedter Bürgerliste (HBL) je einen. Auch der fraktionslose Ratsherr Dayne Conrad bekommt eine Einladung zur Mitwirkung. Zudem sollen im Arbeitskreis die Samtgemeindeverwaltung und die Kindergartenleitung repräsentiert sein. Die CDU-Fraktion will an diesem Mittwoch beschließen, wen sie entsendet. Auch die SPD gab im Sozialausschuss noch keine Namen preis. Die HBL benannte Rolf Ranke, die Grünen-Fraktion Vanessa Bielefeld und die FDP Lara-Christin Groen.

„Quasselverein“ ausdrücklich unerwünscht

Dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Hartmut Post liegt daran, dass der Arbeitskreis „kein Quasselverein, sondern ein Arbeitsverein wird“. Vanessa Bielefeld fragte sich, ob nicht gleichwohl ein „großes Gelaber“ dabei herauskomme, zumal nicht einmal feststehe, „wie teuer die Maßnahme in etwa wird“. Die Grünen-Ratsfrau plädierte zunächst dafür, lieber gleich einen Planer zu beauftragen und sich bauliche Alternativen aufzeigen zu lassen. Für Planungen zur Schaffung neuer Kita-Plätze sei ja bereits Geld eingeplant.

Marschrichtung noch völlig unklar

Horst Hackfeld (HBL) ging davon aus, dass Bauamtsleiter Jens Hüfner dem Arbeitskreis angehören wird und er somit seinen Sachverstand in bauplanerischen Belangen einbringt.

„Wir müssen zuerst herausfinden, wo wir bauen wollen. Möchten wir den alten Standort behalten? Oder brauchen wir einen neuen? Wollen wir anbauen? Die ersten Fragen, die wir uns stellen müssen, sind doch: Wo wollen wir hin? Und wie soll das ablaufen? Wir können die alte ,Waldburg’ nicht einfach abreißen, ohne uns Gedanken darüber zu machen, wo die Kinder bleiben. Das muss alles durchdacht werden“, äußerte sich Hartmut Post. Wer derzeit versuchte, die Kosten zu beziffern, täte nichts anderes, als in die Glaskugel zu blicken, zumal unklar sei, ob die Bauwirtschaft weiterhin so gut zu tun haben werde oder ob die zu befürchtende Rezession auch diese Branche erfasse.

Reichen 4,2 Millionen Euro?

Planungskosten für einen Anbau in Höhe von 100.000 Euro seien im Haushaltsentwurf 2023 vorgesehen, sagte Bürgermeister Yves Nagel. Dieser Ansatz habe aber nichts mit den beiden Kitas im Flecken Harpstedt zu tun, sondern beziehe sich auf einen anderen erweiterungsfähigen Kindergarten in der Samtgemeinde. Die „Waldburg“ finde haushaltstechnisch mit Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1,8 Millionen (2025) und 2,4 Millionen Euro (2026) Berücksichtigung. Es sei nicht davon auszugehen, dass die Samtgemeinde schon im kommenden Jahr in die detaillierte Planung einsteigen werde. Ob die als grobe „Hausnummer“ veranschlagten 4,2 Millionen Euro am Ende reichen, um Ersatz für die „Waldburg“ zu schaffen, lasse sich noch überhaupt nicht absehen.

Wir können die alte ,Waldburg’ nicht einfach abreißen, ohne uns Gedanken darüber zu machen, wo die Kinder bleiben. Das muss alles durchdacht werden.

„Aus dem Arbeitskreis heraus könnten Prüfaufträge an die Verwaltung gerichtet werden, um in Erfahrung zu bringen, was geht und was nicht geht, damit wir in dem Gremium nicht irgendwelche Luftschlösser bauen“, äußerte sich Saskia Kamp (SPD). Stefan Wachholder (CDU) hinterfragte daraufhin die Kompetenzen des Arbeitskreises. Das Gremium müsste doch Prüfaufträge erst wieder in den Sozialausschuss geben, der sie dann seinerseits an die Verwaltung weitergeben könnte, so seine Rechtsauffassung. Ein Nicken von Yves Nagel wertete Wachholder als Zustimmung.

Aus jeder Fraktion heraus, auch fraktionsübergreifend, wären direkte Prüfaufträge an die Verwaltung möglich, erwiderte Kamp mit Hinweis auf ihr Verständnis der Kommunalverfassung.

Der Arbeitskreis ,Demografischer Wandel‘ existiert noch Er trifft sich aber nicht mehr regelmäßig. Eigentlich gar nicht mehr.

Wenn das Konsens in der Politik sei, ließe sich hinreichend Effizienz im Arbeitskreis hinkriegen, urteilte Wachholder. Allerdings dürfe die Verwaltung im Ergebnis nicht mit Prüfaufträgen zugemüllt werden, mahnte er. Dem CDU-Ratsherrn lag zudem daran, dass die Fraktionen Politiker in den Arbeitskreis entsenden, „die sich mit den örtlichen Gegebenheiten hier in Harpstedt auskennen“.

Wer lädt ein zu den Arbeitskreis-Sitzungen?

Zu den Sitzungen des Gremiums soll, so ein Wunsch aus dem Sozialausschuss, möglichst die Verwaltung einladen, zumal sie den Überblick über den Sitzungskalender hat und etwaige Terminüberschneidungen am besten verhindern kann. In der Vergangenheit habe das allerdings nicht immer gut funktioniert, gab Saskia Kamp zu bedenken. So existiere immer noch der Arbeitskreis „Demografischer Wandel“. Der treffe sich aber de facto nicht mehr regelmäßig. „Eigentlich gar nicht mehr“, gestand die Ratsfrau.

Kindergartenleiter bietet Besichtigung an

Lutz Beckröge (Grüne) wollte präzise definiert haben, welche Zielsetzung der neue Arbeitskreis verfolgen und ob ein Kita-Neubau als Marschrichtung bereits vorgegeben sein soll. „Es geht darum, einen Ersatz für den Kindergarten ,Waldburg" zu schaffen, der bekanntlich in die Jahre gekommen ist“, erwiderte Sozialamtsleiterin Edda Masemann. Die Option Kernsanierung mit Anbau wollte Stefan Wachholder nicht von vornherein ausgeklammert wissen. Wichtig sei, dass der Arbeitskreis in seiner ersten Sitzung über den Ist-Stand umfassend ins Bild gesetzt werde, und zwar im Hinblick auf die Entwicklung der Kinderzahlen, den Zustand der Bausubstanz sowie die Frage, was baulich am jetzigen Standort überhaupt möglich wäre, betonte Saskia Kamp.

„Waldburg“-Leiter Florian Gräwert wohnte der öffentlichen Sitzung bei. Er lud die Politik zu einer Besichtigung der Kita ein. Inklusive Begutachtung der Bausubstanz.