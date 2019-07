Wahrnehmung der „Wildnis“

+ Myriam Kentrup

Horstedt – „Wege der Wölfin“ heißt ein Wildniscamp der Wildnisschule Wildeshausen beim Kultur- und Tagungshaus „Mikado“ in Horstedt, das sich vom 9. bis zum 11. August gezielt an Frauen wendet. „Die Natur mit ihren verschiedenen Stimmungen und Klangräumen lädt dabei in besonderer Weise zum Singen, Klingen oder auch Lauschen ein“, verheißt die Diplom-Biologin Myriam Kentrup, der die Leitung obliegt. Alles Nähere können Interessenten im Zuge der Anmeldung unter der Telefonnummer 04224/14 05 51 erfragen.