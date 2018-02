Wahre Lachsalven durch Sönke Ruge

Zauberer und Bauchredner begeistert Publikum

+ © aro „Sönke der Zauberer“ am Freitagabend inmitten seiner kleinen Fans sowie der Klobürste „Klothilde“. © aro

Harpstedt - Rund 100 Besucher – davon 15 Kinder – erlebten am Freitagabend in der Dünsener Zufluchtskirche im Rahmen der Reihe „Kultur am Glockenturm“ Comedy vom Feinsten. Sönke Ruge, in Fachkreisen besser bekannt als „Sönke, der Zauberer“, verstand es meisterhaft, sowohl die kleinen als auch die großen Gäste immer wieder in seine Show mit einzubeziehen.