Im Wahlkampf auf Wohlfühlterrain

Dünsen - Von Jürgen Bohlken. Mit geringfügiger Verspätung rollt der BMW mit Chauffeur auf den Hof von Lüder Wessel. Nach Terminen in Edewecht und bei Agrarfrost in Aldrup hat es Peter Bleser, den Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, zunächst irrtümlich an den Hagenweg verschlagen. Dort aber wohnt Heinrich Wessel, der Altbürgermeister. „Mein Onkel“, erläutert Lüder Wessel.

Als Bleser, an der richtigen Adresse angekommen, der Limousine entsteigt, wirkt er trotz hoher Termindichte im Wahlkampf tiefenentspannt. Das verwundert kaum. Er bewegt sich im Kreise von Landwirten und Parteifreunden, also auf Wohlfühlterrain.

Eine echte Kontroverse muss er nicht fürchten. Das Gespräch mit der Bundestagsabgeordneten Astrid Grotelüschen, dem CDU-Samtgemeindeverbandsvorsitzenden Hartmut Post und seinem Stellvertreter Stefan Wachholder, dem Kreislandvolkvorsitzenden Jürgen Seeger und dem Gastgeber nebst Angehörigen hat eher den Charakter eines lockeren Plauschs. Über weite Strecken erweist sich Bleser als guter Zuhörer.

Lüder Wessel stellt zunächst seinen Betrieb vor. Natürlich wünsche er sich, dass der eigene Nachwuchs einmal den Hof übernimmt, aber danach sehe es zumindest im Moment nicht aus. Die Partner der beiden Töchter Maren (36) und Katrin (31) hätten mit Landwirtschaft nicht viel am Hut. „Meine Frau Hiltrud und ich mussten wegen des Aufbaus des Hofes auf sehr viel verzichten. Wir möchten hier nicht im Alter allein leben. Daher ist ein Altenteiler errichtet worden. Dort wohnt mittlerweile unsere älteste Tochter Maren mit ihrem Lebensgefährten. Wir haben sozusagen ein ,Nest’ gebaut in der Hoffnung, dass es dort irgendwann weitergeht. Maren hat Industriekauffrau gelernt und zur Bilanzbuchhalterin umgeschult. Ich konnte sie immerhin überzeugen, auf der Abendschule auch die landwirtschaftliche Ausbildung zu machen. Im Frühjahr hat sie mit Bravour die Prüfung bestanden“, berichtet Wessel. Die Grundlagen für eine mögliche Fortführung des Betriebs in nächster Generation seien geschaffen. „Wir haben unsere Schularbeiten gemacht. Der Rest ergibt sich – oder auch nicht.“

Das Kastenstandsurteil und die Folgen

Wessels Überzeugung: „Wer mit Leib und Seele dabei ist, der kann auch heute als Landwirt erfolgreich sein.“ Zu denken gibt ihm aber das aus seiner Sicht zu Unrecht schlechte Image der Bauern. Die gingen zum Teil nicht mal mehr gern auf Dorffeste, weil sie fürchten müssten, dort angepöbelt zu werden. Kinder von Landwirten würden in der Schule – wohl überwiegend aus Unwissenheit – gemobbt und litten mitunter sogar unter psychischen Problemen.

Jürgen Seeger lenkt das Gespräch auf ein Thema, das den Schweinehaltern unter den Nägeln brennt – das vom Bundesverwaltungsgericht bestätigte „Kastenstandsurteil“. Es stellt die aktuellen Größen von Besamungsboxen und die übliche Fixierungsdauer der Sauen für die Besamung in Frage. Der Hintergrund: Das Veterinäramt des Landkreises Jerichower Land in Sachsen-Anhalt hatte einen Teil der Kastenstände in einer Anlage der Straathoff-Gruppe in Klein Demsin als zu schmal beanstandet. Der niederländische Schweinehalter Adrianus Straathoff klagte sich durch die Instanzen – und verlor. „Das Urteil besagt, dass die Besamungsbox genauso breit sein muss, wie die Sau hoch ist. Und dass die zu besamende Sau nicht drei Wochen darin bleiben darf“, umreißt Bleser den Kern. Die bisher einzuhaltende Breite von rund 70 Zentimern sei schon großzügig bemessen, findet indes Seeger. Ginge man darüber hinaus, seien Praxisprobleme zu befürchten: „Die zu besamende Sau könnte sich ja umdrehen und stünde dann verkehrt herum in der Box.“

Praktikerbeirat zwecks Folgenabschätzung

Als Reaktion auf die aktuelle Rechtsprechung sei der Bund mit den Ländern dabei, eine neue Schweinehaltungsverordnung mit kürzeren Fixierzeiten, größeren Box-Breiten und mehr Auslauf zu entwerfen, verrät der Staatssekretär. „Das bedeutet: Betriebe müssen in jedem Fall investieren, weil sie pro Tier mehr Platz für die Haltung benötigen. Dafür bedarf es Übergangszeiten und einer Investitionsförderung. Beides wollen wir sicherstellen“, sagt Bleser. Die Länder hätten bereits Vorschläge eingebracht. „Momentan kabbeln sie sich wegen der Übergangsfristen. 15 Jahre halte ich für mindestens erforderlich, um für Schweinehalter, die in ihre Ställe investiert haben, Investitionssicherheit zu erreichen. Sonst gehen die Betriebe kaputt“, mahnt der Staatssekretär. Bei allen Bestrebungen, in Züchtung, Fütterung und Haltung sowie in der Gestaltung von Ställen dem Tierschutz zu genügen, müsse die Wettbewerbsfähigkeit gewahrt bleiben. Andernfalls, so Bleser, wandere der Tierschutz aus Deutschland ab. „Damit aber wäre den Tieren nicht geholfen.“

Um die Machbarkeit und Folgenabschätzung in der Gesetzgebung zu berücksichtigen, sei ein Praktikerbeirat im Landwirtschaftsministerium installiert worden. „Da holen wir 100 Landwirte aus unterschiedlichen Bereichen zusammen und lassen sie über mögliche Auswirkungen geplanter Gesetze und Verordnungen diskutieren.“ Der Beirat sei ein Novum – und das Ziel dabei eine „zielgenauere Politik“, so Bleser.

Hintergrund: Lüder Wessel bewirtschaftet rund 200 Hektar Land. Allein 80 Hektar davon entfallen auf den Anbau von Kartoffeln, etwa 30 auf Zuckerrüben und der Rest vorwiegend auf Getreide. Der Betrieb sei in zwei Generationen „mit Hände Arbeit“ entstanden, verrät der Betriebsinhaber. Sein Vater habe die Hofstelle in den frühen 1960er-Jahren gekauft. „Er ist mit zehn Hektar angefangen, ich mit 17. Viel ist noch heute zugepachtet. Das ist nicht ganz billig“, plaudert Wessel aus dem Nähkästchen. Sein Vater, mittlerweile 85, sei immer noch jeden Tag in den Kartoffeln. „Wir machen Vermehrung. Er kümmert sich um das Selektieren. Das ist sein Leben.“ Vor einigen Jahren habe der Betrieb noch Kühe gehabt. Heute nicht mehr. Die Anzahl der Tiere sei zu gering und die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben gewesen. Mangels Rentabilität ist Lüder Wessel auch vor zwei Jahren aus der Schweinemast ausgestiegen. Demnächst will er aber wieder damit beginnen.