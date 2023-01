Wählt der Rat neuen „Vize“ für den Harpstedter Amtshof?

Von: Jürgen Bohlken

Juli 2021: Yves Nagel (rechts), damals noch Samtgemeindebürgermeisterkandidat, überreichte Gemeindewahlleiter Ingo Fichter (links) die gesammelten Unterstützerunterschriften im Bürgermeisterwahlkampf.

Harpstedt – Bleibt Ingo Fichter über den 31. Juli hinaus Erster Samtgemeinderat und Kämmerer im Harpstedter Amtshof ? Zweifel daran mehren sich – und haben durchaus ihre Berechtigung.

Um Kontinuität im Amt zu gewährleisten, müsste der Samtgemeindebürgermeister seinen bisherigen „Vize“ vorschlagen und der Rat Fichter wählen; erst dann wäre dessen „Job“ für weitere acht Jahre gesichert. 2015 ist das tatsächlich so gelaufen. Mit Wirkung vom 1. August war Fichter damals geräuschlos erneut als Wahlbeamter auf Zeit berufen worden. Mit Ablauf des 31. Juli 2023 endet nun auch die zweite Wahlperiode. Diesmal allerdings steht hinter einer erneuten Berufung Fichters ein ganz dickes Fragezeichen.

Veranlasste Ausschreibung lässt aufhorchen

Der im Herbst 2021 gewählte Samtgemeindebürgermeister Yves Nagel hat die A15-Stelle des Ersten Samtgemeinderates/der Ersten Samtgemeinderätin ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist endet am 5. Februar. Das lässt aufhorchen. Denn genösse Fichter weiterhin den vollen Rückhalt des Verwaltungschefs, erübrigte sich für Nagel schlicht eine Ausschreibung. Das jetzt ausgesendete Signal ist ein anderes. Die Ausschreibung der Stelle lässt zumindest den Schluss zu, dass Yves Nagel eine Auswahl von Bewerberinnen und Bewerbern haben will, um – darauf gründend – sein Vorschlagsrecht ausüben zu können.

Damit gehen Unwägbarkeiten einher. Fraglich ist insbesondere, ob sich Ingo Fichter (52) überhaupt auf die nunmehr ausgeschriebene Stelle bewerben wird; er selbst wollte das am Dienstag auf Nachfrage unserer Zeitung weder bejahen noch verneinen. „Das ist eine private Angelegenheit“, sagte er.

Mehrere Wahlgänge durchaus möglich

Das Risiko, dass Fichter womöglich nicht mal mehr eine Option als Erster Samtgemeinderat für die nächste Wahlperiode bleibt, lässt sich nicht wegreden. Nach Kenntnis von Yves Nagel gäbe es zwar sogar eine Möglichkeit, ihn selbst dann vorzuschlagen und seitens des Rates zu wählen, wenn er gar nicht zum Bewerberkreis gehörte, aber der Regelfall sei das „natürlich nicht“. Und ob Fichter die Stelle annähme, selbst wenn er sich nicht darauf beworben hätte, „ist die nächste Frage“, fügte der Amtshof-Chef hinzu. „Wenn es einen Besseren gibt, dann hätte ich den auch gern. Ich versuche, den Besten zu kriegen, den ich bekommen kann“, begründete Yves Nagel die eigens veranlasste Ausschreibung. Dass „der Beste“ auch „die Beste“ sein kann, versteht sich von selbst. Bewerbungen von Frauen sind sogar „ausdrücklich erwünscht“.

Mit der Wahl des Ersten Samtgemeinderates durch den Rat rechnet Nagel Ende März, spätestens aber Ende Juni. Das Vorschlagsrecht obliegt dem Samtgemeindebürgermeister allein. Der Rat kann aber natürlich einen Vorschlag sehr wohl auch ablehnen. Mehrere Wahlgänge liegen folglich im Bereich des Möglichen.

Wiederholt sich hier Geschichte?

Die Situation erinnert geradezu frappierend an 2007. Damals wollte der Hauptverwaltungsbeamte Uwe Cordes nicht mit Rainer Mohr als „Vize“ weitermachen. Auf seinen Vorschlag hin wählte der Rat stattdessen Ingo Fichter, der vormals bei der Gemeinde Dötlingen als allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters, Kämmerer und Leiter der Inneren Verwaltung gewirkt hatte. Wie es aktuell um die Chemie zwischen Amtshof-Chef und „Vize“ bestellt ist, lässt sich nur vermuten. „Solche personellen Angelegenheiten werde ich in der Öffentlichkeit nicht diskutieren“, bekräftigte Nagel gegenüber unserer Zeitung.

Ob er die Entscheidung, die Stelle auszuschreiben, mit der Politik abgestimmt habe? „Ich habe mich mit den Fraktionsvorsitzenden unterhalten und ihnen erläutert, wie ich vorgehen möchte“, erwiderte Yves Nagel auf diese Frage. Ob es Zustimmung oder Widerspruch aus der Politik gab, ließ er offen: „Das war Thema in einer nicht öffentlichen Sitzung. Ich werde deshalb darüber Verschwiegenheit wahren.“

Umstrukturierung nicht ausgeschlossen

Zum Verantwortungsbereich der künftigen Ersten Samtgemeinderätin/des Ersten Samtgemeinderates gehören laut Ausschreibung die allgemeine Vertretung des Samtgemeindebürgermeisters (beide sollen einen „kollegial geführten Verwaltungsvorstand“ bilden) sowie die Führung der Fachbereiche Innere Verwaltung und Finanzen. Ferner fällt eine „eventuelle Umstrukturierung der Samtgemeindeverwaltung“ in die „Vize“-Zuständigkeit. Eine Änderung der Geschäftsverteilung sei daher möglich und bleibe auch „während der Wahlzeit vorbehalten“, heißt es weiter im Ausschreibungstext.

A15-Besoldung

„Der Rat hatte in der letzten Wahlperiode beschlossen, dass es eine Organisationsuntersuchung der Verwaltung geben soll“, erläuterte Nagel. Eine Umstrukturierung könne das mögliche Ergebnis sein. Das müsse „man fairerweise in die Ausschreibung reinschreiben“. Etwaige Veränderungen in der Aufgabenverteilung bedeuteten aber selbstverständlich nicht, „dass die Position des Ersten Samtgemeinderates an der Stelle gefährdet ist“, betonte der Bürgermeister.

Käme es tatsächlich zu einer Umstrukturierung, wäre der „Vize“ maßgeblich mitgestaltend daran beteiligt. „Und das ist ja durchaus etwas, was eine solche Stelle zusätzlich attraktiv machen kann“, findet Yves Nagel. Der Samtgemeindebürgermeister rechnet mit einer hinreichenden Zahl von Bewerbungen – auch vor dem Hintergrund der A15-Besoldung.