VVV-Kasse: Volksbank prüft bei der LzO

Harpstedt – Eine witzige „Pikanterie“ animierte am Donnerstagabend während der Jahreshauptversammlung des Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV) Harpstedt im Hotel „Zur Wasserburg“ zum Schmunzeln: Der als Nachfolger von Matthias Hoffmann zum Kassenprüfer gewählte Horst Hackfeld, beschäftigt bei der Volksbank Wildeshauser Geest, prüft 2020 zusammen mit Jürgen Meyer die von Christina Bitter geführte VVV-Kasse. Was daran „pikant“ sein soll? Bitter leitet die Harpstedter Filiale der Landessparkasse zu Oldenburg (LzO). Böse Zungen könnten also unken, die Volksbank prüfe bei der „Konkurrenz“. Hackfeld wurde übrigens für zwei Jahre gewählt. Jürgen Meyer bleibt noch ein Jahr lang als Kassenprüfer im Amt.