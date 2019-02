Vorzeitiger Abschluss

+ Ab Herbst will die frischgebackene Vermessungstechnikerin Angewandte Geodäsie studieren. Foto: MARIA MERTEN

Harpstedt/Barnstorf - Sie hat während ihrer Ausbildung zur Vermessungstechnikerin bei „Lambers & Ostendorf Ingenieure“ in Barnstorf nicht nur mit sehr guten Leistungen geglänzt, sondern die Lehre sogar vorzeitig beendet, also verkürzt. Von daher gab es für Miriam Krusch kürzlich während ihrer Freisprechung in der Regionaldirektion des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) in Lüneburg (mit Überreichung einer Urkunde) sogar einen doppelten Grund zur Freude. Eine Weile bleibt die 21-Jährige aus Harpstedt ihrem Ausbildungsbetrieb noch erhalten, wenn auch nicht mehr lange: Im Herbst beginnt die ambitionierte junge Frau ein Studium der Angewandten Geodäsie (Vermessungswissenschaft).