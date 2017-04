„Es ist wichtig, ein Kind gehen zu lassen, aber trotzdem da zu sein“

Vortrag vor Landfrauen thematisiert die Mutter-Tochter-Beziehung

+ © Rottmann Um die Mutter-Tochter-Beziehung ging es in der Vortragsveranstaltung. © Rottmann

Harpstedt - Rund 50 Mitglieder des Landfrauenvereins Harpstedt-Heiligenrode haben am Mittwochabend im Hotel „Zur Wasserburg“ einen Vortrag von Judith Soegtrop-Wendt von der katholischen Landvolkshochschule in Oesede verfolgt. Ihr Thema, die ein Leben lang währende Beziehung von Müttern zu Töchtern, geht im Prinzip alle Frauen an; zwar sind nicht alle selbst Mütter, aber eben doch Töchter.