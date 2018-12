„Vorschläge aus dem Rat nicht ignorieren“

HARPSTEDT - Die Akustik war schlecht. Viele Wortbeiträge gingen am Donnerstagabend während der jüngsten Samtgemeinderatssitzung – teils auch wegen einer streckenweise recht hohen Nebengeräuschkulisse – im Harpstedter Hotel „Zur Wasserburg“ förmlich unter. Irene Kolb (Bündnis 90/Die Grünen) bat darum, künftig bei Rats- und Ausschusssitzungen eine Sound-Übertragungsanlage bereitzustellen, die den Ansprüchen genüge. Die Verwaltung hatte sich mit einem Mikrofon-„Würfel“ begnügt, der von Redner zu Redner weitergereicht wurde. Der reiche aber für den gesamten Rat nicht aus, monierte Kolb. „Der Anfang der Redebeiträge kam häufig zu leise rüber, weil der Würfel noch nicht zur Stelle war“, fiel ihr auf.

Von der Verwaltung erwartete sie außerdem, dass die Fachausschüsse künftig häufiger tagen und die Sitzungstermine „gleichmäßiger über das Jahr verteilt werden“. Überlange Tagesordnungen seien möglichst zu vermeiden.

Beim Schul- und Sozialausschuss möge die Verwaltung darauf achten, dass entweder nur schulische Themen oder nur solche aus dem Bereich „Soziales“ behandelt würden. Die Erfahrung habe gezeigt, dass – bei langen Tagesordnungen – die Ausschussmitglieder, die nur für jeweils einen der beiden Bereiche stimmberechtigt sind, die Sitzung mitunter vor dem Ende verließen. Dadurch verpassten sie den Punkt „Anfragen und Anregungen“.

Falls Sitzungen in enger zeitlicher Abfolge unvermeidlich seien, „sollten die Sitzungsprotokolle unverzüglich erstellt werden, damit es nicht erforderlich ist, alle Themen in der Folgesitzung erneut zu diskutieren“, merkte Kolb weiter an.

Vorschläge der Ratsmitglieder seien seitens der Verwaltung aufzunehmen. Dass dies nicht immer geschehe, machte Kolb an einem konkreten Beispiel fest: „Auf die Bedarfsliste, die im Finanzausschuss vorgestellt worden ist, sollte die Außentoilettenanlage in der Grundschule mit aufgenommen werden. Diesen Vorschlag hat die Verwaltung ignoriert. Es geht bei dieser Liste nicht darum, dass alle Investitionen sofort vorgenommen werden sollen, sondern darum, dass wir Ratsmitglieder im Blick haben, was künftig noch anliegt.“

Auch habe die Politik in der Vergangenheit häufiger unter Zeitdruck entscheiden müssen, „weil die Beratung zu spät erfolgte, obwohl der Verwaltung die zugehörigen Infos frühzeitig zur Verfügung standen“.

Kolb betonte: „Wir Ratsmitglieder arbeiten ehrenamtlich und haben neben der Ratsarbeit noch genügend andere Verpflichtungen.“ - boh