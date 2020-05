Vorbereitung auf Prüfungen

Harpstedt – Die vier Abschlussklassen der Oberschule Harpstedt, die BO9, die H10 sowie die R10a und R10b, bereiten sich derzeit auf die Abschlussprüfungen vor. Die Gesamtstärke ist jeweils halbiert worden. Die „Klassenhälften“ bekommen im täglichen Wechsel Unterricht erteilt. Masken müssen die Jugendlichen während der Schulstunden nicht tragen. Mund-Nasen-Schutz in den Pausen wird ihnen hingegen ausdrücklich empfohlen. Die Klassenzimmer werden jeweils am Nachmittag gereinigt. Das Einhalten der Abstandsregeln klappt nach Auskunft von Rektorin Etta Mörking sehr gut. Der Startschuss für die mündlichen Abschlussprüfungen fällt – im Fach Englisch – noch in dieser Woche. Der aktuelle Abschlussjahrgang ist durchaus ein besonderer: Vor den Sommerferien werden die drei letzten Klassen der früheren Haupt- und Realschule zusammen mit der ersten Abschlussklasse der Oberschule verabschiedet. „Ich gehe davon aus, dass wir die Zeugnisse in einem würdigen Rahmen übergeben können. Wie genau das geschieht, weiß ich aber leider noch nicht“, äußerte sich Etta Mörking jetzt vor dem Hintergrund der Beschränkungen als Folge der Coronapandemie gegenüber unserer Zeitung.