Bildhauer Czieslik eröffnet sein neues Atelier an der Bahnhofstraße

Groß Ippener - Von Lara Terrasi. Nach mehreren Monaten des Umzugs ist es nun soweit - der Bildhauer und freie Künstler Franz Robert Czieslik eröffnet morgen sein neues Atelier an der Bahnhofstraße 3 in Groß Ippener. „In diesem Jahr bin ich schon seit 40 Jahren mit meinen bildhauerischen Arbeiten dabei“, sagt Czieslik. Im Alter von 13 Jahren sei er zur Kunst gekommen.

„Ich war damals in Güstrow und habe dort zum ersten Mal Werke des deutschen Bildhauers Ernst Barlach gesehen. Ich war total fasziniert und für mich sah ich eine Welt, von der ich dachte, ich hätte einen Zugang zu ihr.“ Im Jahr 1979 habe er dann mit seinen ersten künstlerischen Arbeiten begonnen. „Das war in Wismar. Walter Strübing hat mir den Zugang zur Kunst eröffnet“, sagt Czieslik. Mit kleinen Schritten habe Strübing ihn auf den Weg geführt.

Seit fünf Jahren führt Czieslik mittlerweile seinen Skulpturenpark in Groß Ippener. Rund 40 Werke aus Holz sind dort mitten im Wald zu sehen. „Baumturen“, wie er sie nennt. „Sie sind eine Fusion von Baum und Skulpturen“, erklärt der freie Künstler. Auffällig sind insbesondere die Farben Cziesliks. Einige Holzarbeiten leuchten in Neon. Ebenso sind einige Skulpturen auch in Schwarz und Weiß bemalt. „Das soll den Zyklus von Materie und Licht darstellen“, so Czieslik.

+ © Terrasi Doch der Platz im Park ist zu klein geworden. Daher ist der Künstler an die Bahnhofstraße gezogen. „Vorher hatte ich nur den Raum vor dem Park, aber der hat nicht mehr gereicht. Darum habe ich mich jetzt vergrößert“, informiert er.

Doch Kunst ist nicht das Einzige, woran Czieslik arbeitet. Er hat bereits Krimis und Satiretexte geschrieben sowie ein Hörspiel produziert. „Jetzt im Winter ist mehr die Schreibzeit. Die Ideen dazu nehme ich aus dem Leben mit. In meinen Texten habe ich mich auch viel mit der Essenskultur beschäftigt und dazu eine Satire geschrieben“, erzählt er.

Das neue Atelier ist rund 120 Quadratmeter groß und bietet viel Platz für den Bildhauer. „Durch die Lichtplatten war es hier vorher sehr düster“, sagt er. Mittlerweile ist der Raum hell und offen und voller Arbeitsmaterialien, Holzstämmen und fertigen Skulpturen. „Ab April gebe ich zweimal wöchentlich Unterricht“, sagt Czieslik. Die Schüler sollen zunächst einmal mit den Materialien vertraut werden. Dann erkläre er ihnen die einzelnen Werkzeuge und Arbeitsschritte.

Für die meisten seiner Skulpturen verwendet Czieslik Robinienholz. Wenn er ein Holzstück sieht, hat er schon eine Grundidee im Kopf. „An der Form erkenne ich sie, aber manchmal ergeben sich auch neue Formen. Insbesondere das Robinienholz überrascht mich immer wieder. Es ist jedes Mal ein neues Herantasten“, sagt er.

Sechs bis sieben Schichten für die Farbe

Zu seinen Arbeitsmaterialien gehören Kettensägen, Geißfüße in allen Formen, Holzhammer in verschiedenen Größen und die Farben. Die schwarz/weißen Skulpturen bemalt er mit Acryl. Das Reinpigment für die Neonfarben bekommt er aus der Industrie. Dann vermischt er es mit einer Acrylemulsion. Für die Neonfarbe braucht er rund sechs bis sieben Schichten Farbe. „Danach kommt nach eine UV-Schicht für höhere Haltbarkeit drauf“, so der Künstler.

Am morgigen Tag des offenen Ateliers erzählt der Bildhauer einiges zu seiner Arbeit und seinen Werken. Dabei knüpft er auch an seine Vergangenheit und seinen Werdegang an. „Das Atelier ist für mich auch ein Vorausblick, weil ich so Neues schaffen kann. Es wird also ein Vorausblick mit Rückblick“, so Czieslik. Diejenigen, die es morgen nicht schaffen, können das Atelier am Sonntag, 27. Januar, besuchen. Sein Atelier ist an den Tagen von 14 bis 17 Uhr geöffnet.