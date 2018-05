Wildtierrettung muss nicht kostenintensiv sein

Harpstedt - „Der Hegering Harpstedt appelliert seit Jahren an Landwirte und Lohnunternehmer, dem jeweiligen Revierinhaber vor der Mahd Bescheid zu geben. Dann können die betreffenden Jäger Maßnahmen ergreifen, um das Wild zu vergrämen“, betont Jens Witte, Obmann für Öffentlichkeitsarbeit, Natur- und Umweltschutz im Hegering. Dies komme vor allem Rehen, aber auch Hasen und bodenbrütenden Vogelarten wie dem Fasan zugute. Der Junghase etwa habe „keinen Fluchtreflex“, sagt Witte.

„Eine kostengünstige Möglichkeit ist es, zwölf bis 24 Stunden vor der Mahd Knistertüten aufzustellen, beispielsweise in Form von an Stöcken gebundenen gelben Säcken, die im Wind Geräusche erzeugen. Eine einzige reicht für einen Hektar. Der Aufwand ist also gering“, weiß Jungjägerin Pia Hillmann. Die Chancen seien dann groß, dass die Ricke „über Nacht“ ihre Kitze aus dem Feld herausführe, weil sich die Umgebung verändert habe, erläutert Witte.

Allerdings verfehlen die Knistertüten ihre Wirkung natürlich bei völliger Windstille. Für diesen Fall rät Pia Hillmann zu Kofferradios als Option. Ebenfalls empfehlen kann sie piepende „Erntehelfer“, die Rauchmeldern ähneln und unter anderem über das Internet zu beziehen sind. Die werden direkt an den landwirtschaftlichen Maschinen befestigt und beziehen den Strom aus der Fahrzeugbatterie. „Pro Stück entsteht ein Kostenaufwand von gerade mal 20 oder 30 Euro“, erläutert Jens Witte.

Wesentlich teurer seien Drohnen, die mithilfe von Wärmebildkameras versteckte Tiere und Gelege von oben orten. Zudem könne das Feld vor der Mahd mit speziell ausgebildeten Jagdhunden an langer Leine nach Wild abgesucht werden. Ein Vorstehverhalten sei die Besonderheit dieser Vierbeiner, so Witte. „Die Hunde zeigen mit ihrer Körpersprache an, ob da Witterung ist.“

Während der Mahd sei es ratsam, von innen nach außen zu mähen, betont Pia Hillmann. „So kann das Wild flüchten und wird nicht regelrecht eingekesselt. In besonders gefährdeten Gebieten sollten Landwirte und Lohnunternehmer die Mähgeschwindigkeit reduzieren. Das Mähen während der Dunkelheit sollte möglichst unterbleiben. Die hellen Scheinwerfer blenden nämlich die Tiere. Und das Wild flüchtet dann nicht.“

boh

Rubriklistenbild: © dpa