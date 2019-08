„Von Gewinn kann keine Rede mehr sein“

Groß Köhren - Von Jürgen Bohlken. Eine 1970 gepflanzte Fichte bringe, wenn sie heute geerntet würde, vielleicht einen Festmeter Holz – und unterm Strich einen Erlös von rund sieben Euro. „Das ist für einen fast 50 Jahre alten Baum verdammt wenig. Und davon bleibt nichts übrig“, weiß Heinz Nienaber aus Groß Köhren. Früher hat er selbst Wald besessen. Heute nicht mehr. Gleichwohl sind ihm die Sorgen der Waldbesitzer nicht gleichgültig. Davon müssten gerade jetzt, da die Not besonders groß sei, alle Bürger erfahren, findet er.

Der Wald in der Wildeshauser Geest sei nämlich nicht nur das „Vorzeigestück“ eines Erholungsgebietes. Wald nehme auch 14 Prozent des Kohlendioxides auf. Ihm komme daher für die Zukunftssicherung und das Erreichen der Klimaziele eine immense Bedeutung zu. Und: Von heutigen Bewaldungen profitierten nachfolgende Generationen.

Vor diesem Hintergrund reicht Nienaber die Öffentlichkeitsarbeit der „Forstbetriebsgemeinschaft Forstverband der Grafschaften Hoya und Diepholz“ bei Weitem nicht aus. Einmal jährlich während der Hauptversammlung mit Mitteilungen in Erscheinung zu treten, sei zu wenig.

Die privaten Waldbesitzer trügen erheblich zur CO2-Reduzierung bei. In der Samtgemeinde Harpstedt seien sie früher mehrheitlich im Forstverband Grafschaft Hoya organisiert gewesen – und seit einer vollzogenen Fusion nunmehr in der Forstbetriebsgemeinschaft für Hoya und Diepholz. Sie gehörten also vorwiegend nicht dem Pendant für das Oldenburger Land an; hier habe letztlich die Kreisreform von 1977 bis heute nicht gegriffen. Der Forstbetriebsgemeinschaft Oldenburg-Delmenhorst bescheinigt Nienaber eine offensive und gute Pressearbeit. Die, so meint der 79-Jährige, sollte beispielgebend für Hoya-Diepholz sein. „Was dort nicht ist, kann ja vielleicht noch werden.“

Der sich andeutende Klimawandel mit wiederkehrenden kräftigen Stürmen und extrem langen Trockenphasen habe neben ökologischen auch gravierende wirtschaftliche Konsequenzen. Der Befall vieler Bestände durch Schädlinge wie Borkenkäfer oder Eichenprozessionsspinner verschlimmere die Folgen noch.

Nach dem Krieg, so erinnert sich Nienaber, sei jahrzehntelang das Anpflanzen von Fichten propagiert worden. Diese Bäume lieferten gutes, preiswertes Bauholz, habe es geheißen. Nicht zuletzt bedingt durch das viele Schadholz aufgrund extremer Witterungseinflüsse in den vergangenen Jahren gebe es heute zu viel Angebot bei zu wenig Nachfrage. Bei gutem Wuchs habe sich noch vor zehn Jahren ein Erlös von um die 50 Euro pro Festmeter Fichte für die Verwendung als Bauholz erzielen lassen. „Aktuell ist wegen des Überangebotes am Markt der Verkauf eines Festmeters nur noch in Abschnitten möglich. Das bringt rund 25 Euro. Abzüglich von etwa 18 Euro für das Holzrücken und den Einsatz des Harvesters bleiben dem Waldbesitzer ungefähr sieben Euro“, rechnet der Groß Köhrener vor. Unter Berücksichtigung der Aufwendungen für Wiederanpflanzung, Durchforstung und Forstpflege sei gar kein Gewinn übrig. Hinzu kämen jährliche Fixkosten, etwa Grundsteuer, Kammerbeiträge sowie Beiträge an Ochtum- und Forstverband.

Die Förster seien um ihren Job wahrlich nicht zu beneiden. Sie hätten schon genug Probleme mit der Vermarktung von Windbruch- und anderem Schadholz. Obendrein müssten sie die Klagen der Waldbesitzer über das niedrige Preisniveau ertragen. Das sei schon ein extrem schwieriger Spagat. „Man kann den Förstern für das, was sie in den vergangenen Jahren leisten mussten und geleistet haben, gar nicht genug danken“, findet der Groß Köhrener.

Kurz bevor die verheerenden Brände in Sibirien bekannt wurden, die schon jetzt drei bis vier Millionen Hektar Wald vernichtet haben und obendrein großflächig Permafrostboden auftauen lassen, hatten Medienberichte das öffentliche Interesse geweckt, wonach weltweite Aufforstungen in großem Stil den Klimawandel bremsen könnten. „Die Frage ist, welche zukunftsfähigen Baumarten für die Holznutzung und die Umwelt infrage kommen. Darauf muss die Forstwissenschaft eine Antwort geben. Darüber, ob neuer Wald immer von Menschenhand gepflanzt werden muss oder ob man das auch ein Stück weit der Natur selbst überlassen kann, streiten sich die Experten noch. Der neueste Trend ist die Naturverjüngung. Man lässt das hochkommen, was der Wind an Samen herbeiweht. Die Idee dabei: Ein Mischwald mit verschiedensten Baumarten soll sich entwickeln. Eine langwierige Angelegenheit. Daher wird hinterfragt, ob das der richtige Weg sein kann“, weiß Nienaber.