Beides von Dauer: der Harpstedter Tulpenbaum und die Partnerschaft mit Loué

Harpstedt/Loué – Seit gut einem halben Jahrhundert entpuppt sich die Musik nicht nur als ein verbindendes Element, sondern zugleich als ein Motor der Partnerschaft zwischen dem Flecken Harpstedt und dem französischen Loué am Fluss Vègre.

„Die Freundschaft zwischen der ehemaligen Société Musicale de Loué und dem Spielmannszug der Feuerwehr Harpstedt war von Beginn an prägend“, unterstrich Elke Wachendorf am Sonntagnachmittag im Park der Begegnungsstätte an der Amtsfreiheit – aus Anlass eines Konzertes des Orchestre de la Vègre, das derzeit auf Einladung der Feuerwehr in Harpstedt weilt. „Wir haben den Veranstaltungsort etwas verlegt, damit die Musikerinnen und Musiker im Schatten sitzen können“, so Wachendorf. Sie verwies auf den dortigen Tulpenbaum. Der Liriodendron sei mit gut 400 Jahren der älteste seiner Art in Europa. Der Baum, der bereits Zeitzeuge des Dreißigjährigen Krieges (1618–1648) gewesen sein soll, steht für Kontinuität und für etwas, das von Dauer ist. Diese Symbolkraft passte natürlich gut zur Partnerschaft zwischen Harpstedt und Loué. Die hält mittlerweile bekanntlich immerhin schon 53 Jahre.

+ Romain Brossier dirigierte. © Rinne

Die Musiker spielten bei fast schon tropischen Temperaturen ganz in der Nähe der 2019 zur 50-Jahr-Feier als Gastgeschenk seitens der französischen Partnerstadt erhaltenen Freundschaftsskulptur. Den Sonnenschutz nahmen sie gern an. Unter den Franzosen fanden sich auch vier deutsche Instrumentalisten, zwei von den Harpstedter „Pragern“ und zwei vom Blasorchester Wildeshausen – allerdings mit Harpstedter Wurzeln. Anderthalb Stunden unterhielt das Orchestre de La Vègre unter der Leitung von Romain Brossier die rund 80 Zuhörer mit konzertanter Blasmusik. Im Anschluss konnten alle Anwesenden kostenlos Kaffee und Kuchen genießen.

Abwechslungsreiches Programm

Die 57 Gäste aus Frankreich waren am Sonnabendvormittag nach 14-stündiger Fahrt in Harpstedt eingetroffen und sodann auf 21 Gastfamilien verteilt worden. „Die meisten von ihnen gehören dem Orchester an. Einige Mitglieder der Feuerwehr und ihre Angehörigen sind auch dabei“, erläuterte Elke Wachendorf gegenüber unserer Zeitung. Für den Sonntagabend war ein „Resteessen“ bei Familie Wolle vorgesehen. „Wir bringen die Sachen mit, die beim Grillen vom Vorabend übrig geblieben sind“, erläuterte Wachendorf.

Die Abreise ist für Donnerstag, 9 Uhr, geplant. Bis dahin erwartet die französischen Gäste ein abwechslungsreiches Programm.