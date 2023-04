Neue Masche: Polizei sucht Opfer von Betrug in Harpstedt

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Bezahlen mit dem Smartphone öffnet auch Türen für Betrüger. © dpa

Die Polizei berichtet über eine neue Betrugsmasche mit digitalen Kopien von EC-Karten. In Harpstedt soll es dazu in einem Supermarkt gekommen sein.

Harpstedt – Zwei junge Männer aus Bremen stehen unter dem Verdacht, am Donnerstag in Harpstedt eine neuartige Betrugsmasche versucht zu haben, teilte die Polizei am Freitag mit. Es geht um die illegale Anfertigung einer digitalen Kopie einer EC-Karte, die auf ein Smartphone aufgespielt wird. Damit können die Täter dann in Supermärkten Einkäufe tätigen und Geld abheben.

Die beiden 18-Jährigen haben laut Bericht der Beamten gegen 14 Uhr in einem Supermarkt an der Wildeshauser Straße im Flecken eine Guthaben-Karte im Wert von 15 Euro gekauft und sich dabei noch 200 Euro vom Konto auszahlen lassen. Sie verwendeten die digitale Kopie einer EC-Karte, die auf einem ihrer Smartphones hinterlegt war. Weil sich diese Art von Betrugsversuchen in letzter Zeit gehäuft habe, seien die Bremer darauf angesprochen worden, so die Polizei. Die beiden flüchteten zwar, wurden aber von der Polizei in der Nähe des Supermarkets gestellt. Zu den Vorwürfen äußerten sich beide nicht.

Verdacht, dass Zugangsdaten ergaunert wurden

Es besteht der Verdacht, dass die Zugangsdaten zum Online-Banking von noch unbekannten Personen erlangt wurden, so die Beamten. Das erfolge beispielsweise durch Anrufe oder E-Mails von Betrügern, die sich als Bankmitarbeiter ausgeben und Kunden der Kreditinstitute Unstimmigkeiten mit dem Konto vorgaukeln. So sollen diese dazu gebracht werden, ihre Zugangsdaten für das Online-Banking preiszugeben. Durch weitere Angaben von Transaktionsnummern können digitale Kopien ihrer EC-Karten auf fremden Smartphones hinterlegt werden.

Polizei sucht Konto-Inhaber

Nun sucht die Polizei den im aktuellen Fall betroffenen Konto-Inhaber. Wer unrechtmäßige Zahlungen feststellen sollte, die am Donnerstag zwischen 13.55 und 14 Uhr, in dem Supermarkt in Harpstedt vorgenommen wurden, soll sich unter Telefon 04431/9410 melden.