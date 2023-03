Volvo prallt gegen Baum – Motorroller in Flammen

Von: Dierk Rohdenburg

In Groß Ippener prallte ein Mann mit seinem Auto gegen einen Baum. © Malte Christians/dpa (Symbolbild)

Landkreis – Schwer verletzt wurde am Sonntag gegen 5.30 Uhr ein 34-jähriger Autofahrer aus Schwaförden in Groß Ippener. In Ahlhorn brannte ein Motorroller.

Der Schwafördener befuhr laut Polizeibericht die Dorfstraße in Groß Ippener von der Autobahn kommend in Richtung Delmenhorst. Kurz nach dem dortigen Gewerbegebiet kam er mit seinem Volvo aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Oldenburger Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Bereits um 1.15 Uhr wurde der Polizei am Sonntag der Brand eines Motorrollers am Översweg in Ahlhorn gemeldet. Dieser stand vor einem Wohnhaus und konnte von einem Bewohner noch weggeschoben werden, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Der Roller wurde von der Feuerwehr Ahlhorn gelöscht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.