Polizei entdeckt Drogen und Schlagring

Volltreffer bei Streife

Harpstedt - Eine gute Spürnase bewiesen Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn am Sonntag um 21.20 Uhr auf einem Rastplatz an der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück. Im Rahmen ihrer Streife auf dem Gebiet der Samtgemeinde Harpstedt nahmen die Polizisten den Geruch von Marihuana wahr, der von einer sechsköpfigen Gruppe ausging.