Voller Einsatz für die Bienen

Simmerhausen - Mit dem Ziel, etwas für die Bienen zu tun, haben sich 15 Landfrauen in Krügers Stein- und Wassergarten in Simmerhausen von Karl-Heinz Krüger (vorn) zeigen lassen, wie sie mit Akkubohrer und Hölzern ganz einfach Insekten-Mobiles bauen können. Die Besucherinnen setzten die Tipps sogleich um, sodass sie jeweils ein selbst erstelltes Exemplar mit nach Hause nehmen konnten. Der „Kreativstunde“ schlossen sich eine Stärkung bei Kaffee und Kuchen sowie ein Rundgang durch den weitläufigen Garten an. Foto: Landfrauenverein