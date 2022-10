Winterzauber mit Sara Dähn und Thomas Blaeschke

Von: Jürgen Bohlken

Sie gelten in der Musicalszene schon lange als feste Größe: Sara Dähn und Thomas Blaeschke bilden das Duo „Voice Over Piano“. © Veranstalter

Harpstedt – Die „schönsten Songs zur Weihnachtszeit aus Rock, Pop und Musical“ verspricht „Voice Over Piano“ den Besuchern eines Konzertes in der Harpstedter Christuskirche, das am Sonnabend, 26. November, um 19.30 Uhr beginnt. Dahinter verbirgt sich ein renommiertes Duo: „Voice“ steht für die Stimmgewalt von Sara Dähn – bekannt aus professionellen Musicalaufführungen. Den „Piano“-Part übernimmt ihr Mentor, der Pianist und Entertainer Thomas Blaeschke.

Das Konzertmotto „Winterzauber – X-mas meets Rock, Pop & Musical“ lässt zumindest einzelne Titel fast erahnen, die „Voice Over Piano“ im Gepäck hat. „Sara Dähn wird gesanglich ihre Klasse präsentieren und durch verschiedene Genres springen“, heißt es in der Ankündigung. Zu Rock von Queen bis Prince und Pop von Westlife über Michael Bublé bis Abba gesellen sich einerseits Extrakte aus Musicals wie „Cats“ und „Evita“, andererseits Chansons von Kreisler, Neumann und Holländer. Damit hat sich die Abwechslung aber keineswegs erschöpft. Zusätzlich stellt „Voice Over Piano“ eigene Songs vor. Obendrein baut das Duo Lieder von Udo Jürgens und „den einen oder anderen frühen Schlager“ ins Programm ein.

Vollmundige Versprechen

Die Versprechen des Veranstalters klingen vollmundig: Sie reichen von einem „wundervollen Abend voller musikalischer Gefühle“ bis hin zu „Entertainment auf höchstem Niveau“, gepaart mit „Humor und Leidenschaft“.

Ebenfalls freuen dürfe sich das Publikum auf „It’s Christmas Time“, den neuen Weihnachtssong von „Voice Over Piano“; vielleicht komme sogar ein zweiter neuer Titel für den Avent hinzu.

Charmanter Kenner unterschiedlicher Genres

Thomas Blaeschke plaudert in seinen Anmoderationen aus dem Nähkästchen der Produktionen und Autoren. Oft gewährt er dabei Einblicke in die geschichtliche Einordnung der Lieder. Er gilt als gleichermaßen witziger wie charmanter Kenner unterschiedlicher Genres.

2016 holte „Voice Over Piano“ bei den World Choir Games im russischen Sotschi Gold für Deutschland; 12 000 Teilnehmer aus 76 Nationen mischten mit.

Vorverkauf läuft

Karten für das Konzert kosten im Vorverkauf bei Schreibwaren Beuke und im Kirchenbüro in Harpstedt 22 Euro pro Stück (an der Abendkasse dann 25 Euro).

Tickets online: nordwest-ticket.de