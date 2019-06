Völkerball, Leitergolf und Wikingerschach zur Förderung der Verbundenheit

Klein Henstedt - Bei herrlichem Sonnenschein versammelten sich am Sonnabendnachmittag Jung und Alt auf dem Sportplatz in Klein Henstedt. Die Dorfgemeinschaft hatte ein spaßiges Event zur Sommersonnenwende ohne großen Aufwand organisieren wollen. Das gelang ihr. In gemischten Gruppen wirbelte der Ball bei einem Völkerballturnier hin und her, wobei die Fairness gerade bei den jüngeren Mitstreitern großgeschrieben wurde. Für Gaudi sorgten außerdem Leitergolf und Wikingerschach. „Wir wollen durch dieses Event die Verbundenheit fördern“, betonte die Vorsitzende der Dorfgemeinschaft, Ingrid Lange, die sich mit zwei weiteren Helfern um den Ablauf kümmerte. Sie wuchs selbst im Dorf auf und erlebte früher eine starke jugendliche Gemeinschaft. „Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl möchten wir gern an die heutige Generation weitergeben.“ Zwischendurch stärkten sich alle Beteiligten mit deftiger Kost vom Grill im Brötchen sowie kühlen Getränken. Foto: Rottmann