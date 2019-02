Vier Wechsel im Vorstand des Ippener TC

Groß Ippener - Vier Wechsel im Vorstand und vier Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft hat es am Freitag während der Jahreshauptversammlung des Ippener Tennisclubs (ITC) im Gasthaus Wülfers gegeben. Nach der Begrüßung von mehr als 20 Mitgliedern im Gasthaus Wülfers durch den Vorsitzenden Andre Weber kamen die Fachwarte zu Wort. Sportwart Marco Oertel, der 2018 einmal mehr zum besten Herrenspieler avanciert war, ehrte Jürgen Körner als besten Spieler der „Herrenmannschaft 50“. Die Auszeichnung langjähriger Mitglieder folgte. Zu Ehren kamen für jeweils 25 Jahre Vereinstreue Ursel Körner, Claudia Meyer-Elbrecht und Klaus Klitte sowie - in Abwesenheit - für 40 Jahre Patric Schacht.

Richtig viel Mühe hatte sich Kassenwart Jürgen Körner gemacht. Das Plus in der Kasse geriet zur Nebensache, als er mit einer Art Benchmarking in aufwendigen Grafiken darlegte, dass die Mitgliederstruktur des ITC im Vergleich mit anderen Vereinen durchaus positiv zu sehen sei.

Vor den Wahlen bedauerte der Vereinschef, mit Olaf Meyer, dem bisherigen zweiten Vorsitzenden, und Erhard Voßmeyer, dem bisherigen Breitensportwart, stünden zwei langjährige Vorstandsmitglieder leider nicht mehr zur Verfügung.

Da der bisherige Schriftführer Sebastian Hogt als Wunschkandidat des Vorstandes zum zweiten Vorsitzenden gewählt wurde, rückte wiederum Sonja Hogt auf den Schriftführerposten. Eine andere Personalie konnte Weber um ein Jahr verschieben: Ursprünglich wollte Marco Oertel als Sport- und Jugendwart zur diesjährigen Hauptversammlung aus dem Amt scheiden. Da sein designierter Nachfolger dem Verein aber erst 2020 zur Verfügung stehen wird, hängt er ein Jahr Vorstandsarbeit dran. Im Jugendbereich wird Oertel ab sofort entlastet. „Wir wollen den Nachwuchs in die Vereinsarbeit einbinden. Tiana und Tom sollen das Bindeglied zu den Mannschaften bilden“, betonte Weber. So wurden Tiana Niehaus als erste Jugendwartin und Tom Adam als zweiter Jugendwart - wie auch die anderen Kandidierenden - einstimmig gewählt.

Für die Saison 2019 meldet der Ippener TC eine „Herren 50“- und eine „Herren 30“-Mannschaft - zusammen mit dem TC Harpstedt. hri