Vier Jahrgänge in einer Klasse

BECKELN - Von Anja Nosthoff. „Wenn man gemeinsam acht Jahre lang nebeneinander die Schulbank drückt, dann bleibt die Erinnerung daran ein ganzes Leben lang bestehen. Zu meiner Schulfreundin Barbara habe ich immer den Kontakt gehalten. Auch als sie damals nach Euskirchen bei Köln zog“, berichtete Waltraud Meyerholz, als sie am Sonnabendnachmittag im Kreise von 40 ehemaligen Schulkameraden der Dorfschule Beckeln am Kaffeetisch im Gasthaus Beneking saß.

Barbara Sarwusch hatte die weiteste Reise zu dem Treffen gehabt, das Meyerholz gemeinsam mit Brigitte Deepe und Gerda Müller seit 1985 stets im Abstand von einigen Jahren organisiert.

Die drei Organisatorinnen leben auch heute noch alle in der Samtgemeinde Harpstedt: Deepe ist in Beckeln geblieben. Meyerholz ging nach Dünsen. Und Müller ist in Harpstedt gelandet. Die Frauen gingen zwar gemeinsam zur Schule und kennen sich daher seit Kindertagen recht gut, aber sie waren alle in verschiedenen Jahrgängen. „In der Dorfschule gingen damals vier Jahrgänge gemeinsam in eine Klasse“, entsann sich Meyerholz. Es gab eine Klasse für die Jahrgänge eins bis vier – und eine für die Jahrgänge fünf bis acht.

Dorfspaziergang hat schon Tradition

„Ab Jahrgangsstufe neun musste man dann auf die Schule in Harpstedt übersiedeln“, verriet Deepe. Sie ist die jüngste der drei Organisatorinnen und besuchte bis 1960 die Beckelner Dorfschule. Müller machte dort 1958 ihren Abschluss, Meyerholz 1957. Geboren sind die Frauen im Abstand von einigen Jahren Mitte der 1940er-Jahre. In das Ehemaligentreffen waren die Geburtsjahrgänge von 1938 bis 1948 einbezogen.

„Die Beteiligung nahm zu. Diesmal sind wir sogar rund 40 Personen. Es sind einige dabei, die schon länger nicht mehr gekommen sind. Wir werden ja alle älter. Ich glaube, viele möchten das Treffen miterleben, so lange sie noch einigermaßen fit sind. Sie möchten die alten Schulkameraden wiedersehen und mal wieder durch den alten Heimatort Beckeln gehen“, so Deepe. Denn ein gemeinsamer Dorfspaziergang nach dem gemütlichen Kaffeetrinken hat bei den Treffen Tradition. Am Abend stärken sich die Beteiligten dann mit einem Imbiss. Natürlich gehört auch ein Besuch des ehemaligen Schulstandorts dazu. Heute befindet sich dort das Seniorenpflegeheim „Haus Beckeln“ (wir berichteten).

1969 war die Dorfschule geschlossen worden – wie viele „Zwergenschulen“ überall auf den Dörfern. Die Kinder siedelten dann auf die sogenannte „Mittelpunktschule“ in Harpstedt über.

„Da war ich einer der sieben Zwerge“

Meyerholz erinnert sich wie ihre Schulkameraden noch an viele schöne Erlebnisse aus der Dorfschulzeit – seien es Ausflüge, Feste oder Theatervorführungen. Langjähriger „Hauptlehrer“, der die älteren Jahrgänge betreute, war Gerhard Wulferding. „Nebenlehrer“ – für die jüngeren Jahrgänge – hingehen lange Zeit Gustav Kosma und später eine Zeit lang „Papa“ Scholz.

„Schulausflüge gingen mit dem Bus zum Beispiel ans Steinhuder Meer, nach Hannover und Bückeburg, in die Lüneburger Heide oder an den Neuharlinger See. Dort lernten wir etwas über die neue Landgewinnung an der Küste“, wusste Meyerholz zu erzählen.

Mit den jüngeren Jahrgängen studierten die Lehrer stets Volkstänze für Dorffeste wie das Schützen- oder das Erntefest ein. In guter Erinnerung sind Meyerholz auch die Theatervorführungen im Saal bei Beneking zu Weihnachten geblieben. Die Stücke übten die Lehrer ebenfalls mit den Kindern ein. „Meistens waren es Märchen“, verriet Meyerholz. „Ich kann mich noch gut an die Aufführung von ‚Schneewittchen‘ erinnern. Da war ich nämlich einer der sieben Zwerge.“