Vier Einbrüche in drei Tagen: Geld, Schmuck und Parfüm gestohlen

Teilen

Erneut hat es die Polizei mit einem Einbruch in der Samtgemeinde Harpstedt zu tun bekommen. © dpa

Landkreis – Herbstzeit ist Einbruchszeit. Die Langfinger nutzen oft wieder den Schutz der Dunkelheit, um in Gebäude einzubrechen. Die Polizei im Landkreis Oldenburg sucht nach Zeugen für vier Taten.

Bislang unbekannte Personen brachen am Montag, 21. November, in Harpstedt in ein Einfamilienhaus ein. Im Zeitraum von 7:45 bis 18:15 Uhr versuchten sie zunächst, Türen und Fenster des Hauses an der Straße Amtsfreiheit aufzubrechen. Als das misslang, beschädigten sie eine Fensterscheibe und verschafften sich so Zutritt zum Haus. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen und nahmen Schmuck, Tabak- und Alkoholwaren an sich.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 04431/9410 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

In Wardenburg in Reihenhaus eingebrochen

Bislang unbekannte Personen sind am Montag, 21. November, in Wardenburg in ein Reihenhaus eingebrochen. In der Zeit von 6:50 bis 19:45 Uhr wurde ein Fenster des Hauses an der Straße „Auf dem Drohen“ aufgehebelt. Im Gebäude durchsuchten die Einbrecher alle Räume und entwendeten dabei Schmuck und Geld. Wer verdächtige Personen in der Nähe gesehen hat oder Hinweise geben kann, sollte sich auch hier an die Polizeidienststelle in Wildeshausen wenden.

Zwei Einbrüche in Großenkneten

Bereits am Samstag, 19. November, kam es im Zeitraum von 12 bis 20 Uhr in Großenkneten zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. In beiden Fällen wurde die Abwesenheit der Bewohner genutzt, um sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu verschaffen. Während bei dem Haus am Stellmacherweg nichts gestohlen wurde, wurden aus dem Haus an der Ahlhorner Straße Geld sowie Parfüm entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.