Vier Bienenvölker in Harpstedt entwendet: War‘s ein Imkerkollege?

Von: Jürgen Bohlken

Die Bienenbeuten waren am Rande eines Rapsfeldes am Simmerhauser Weg in der Harpstedter Feldmark aufgestellt worden. Das einem Video entnommene Bild dokumentiert Imkerarbeiten zu Beginn der Rapsblüte. © Roselieb

Harpstedt/Delmenhorst – Was treibt einen Menschen dazu, vier von sechs Bienenvölkern in der Harpstedter Feldmark zu klauen? Imker Uwe Roselieb (67) aus Delmenhorst, Geschädigter ebendieses verübten Diebstahls, macht sich darüber so seine Gedanken.

Ein zumindest plausibles Tatmotiv wäre aus seiner Sicht der Verlust eines Bienenvolkes, ein anderes der Wunsch, die eigenen Völker zu erneuern oder deren Anzahl zu vergrößern. Auf jeden Fall müsse sich der Dieb im Umgang mit den bestäubenden Insekten gut ausgekannt haben.

Und sicher sei dem Betreffenden daran gelegen gewesen, es nicht mit angriffslustigen Exemplaren zu tun zu bekommen. Das ruhige Verhalten von Roseliebs Bienen erkennt jeder, der sich von ihm schon mal als Teil einer Gruppe über den Bienenlehrpfad in der Delmenhorster Graft hat führen lassen. Auch der Dieb könnte (muss aber nicht) auf diese Weise auf seine Völker aufmerksam geworden sein.

Seine Bienen sind „relativ sanftmütig“

„Meine Zucht ist darauf ausgerichtet, dass ich bei meinen Führungen auch mit Kindern arbeite. Daher sind meine Bienen relativ sanftmütig. Neigten sie dazu, Menschen anzufliegen, wäre das viel zu gefährlich“, erläutert der Delmenhorster. Nein, er wolle niemanden vorverurteilen, aber dass ein Mensch gänzlich ohne Bienenbezug und Bienensachverstand gleich mehrere Völker entwendet, erscheint ihm dann doch unwahrscheinlich. „Der Täter muss wissen, wie man damit wandert und was man zu tun hat, damit man mit den Völkern wandern kann. Dazu gehört beispielsweise, sich mit den Verschlüssen der Bienenbeuten auszukennen“, sagt Roselieb.

Abtransport womöglich mit einem Sprinter

Der Gedanke, ein Imkerkollege könnte den Diebstahl am Simmerhauser Weg in Harpstedt innerhalb des Zeitraums von Mittwoch, 28. Juni, 8 Uhr, bis Dienstag, 4. Juli, 21.30 Uhr, verübt haben, stimmt den 67-Jährigen alles andere als glücklich, liegt aber gleichwohl schon irgendwie nahe. „Wir wandern mit unseren Völkern, und in diesem Fall sind wir mit ihnen in den Raps gewandert, nachdem wir das Einverständnis von Landwirt Wilfried Stolle aus Harpstedt eingeholt hatten. Raps ist eine Trachtpflanze, eine Massentracht. Bienen sind blütenstetig. Deswegen fliegen sie solche Massentrachten an. Nach der Rapshonigernte war der Wald am Honigen. Aus diesem Grund ließ ich die Bienenvölker am Simmerhauser Weg stehen. Sie hatten schon reichlich Honig eingetragen“, erinnert sich Uwe Roselieb.

Geschätzter Schaden: rund 3.200 Euro

Die Eintracht pro gefüllter Zarge liege bei etwa 25 Kilogramm. Roselieb schätzt, er habe als Folge des Diebstahls allein 100 Kilo Honig mit einem Verkaufswert von mindestens 1.400 Euro verloren. Hinzu kommen die entwendeten Bienenbeuten mit einem Stückpreis von rund 250 Euro. Der Verlust der Bienen selbst schlage mit etwa 150 Euro pro Volk zu Buche – sowie mit weiteren 100 bis 150 Euro für die Zuchtkönigin. Den Gesamtschaden beziffert der Delmenhorster mit ungefähr 3.200 Euro.

Ob die Versicherung zahlen wird, wisse er noch gar nicht. Sachdienliche Hinweise, die einen baldigen Ermittlungserfolg erwarten lassen könnten, liegen der Polizei nach seiner Kenntnis bislang nicht vor.

Wenn ich nun nach Waldblütenhonig aus Harpstedt gefragt werde, muss ich den Leuten leider sagen, dass ich keinen habe.

Der Geschädigte hält es für wahrscheinlich, dass der Diebstahl nach Einbruch der Dunkelheit verübt worden ist – also zu einer Tageszeit, in der die Bienen nicht ausfliegen. Auch müssten der oder die Täter den Abtransport mit einem größeren Fahrzeug, vielleicht einem Sprinter, bewerkstelligt haben.

Bienenseuchensachverständiger

Ein Auto mit Anhänger wäre ebenfalls eine Option, aber wegen der lokalen Gegebenheiten eine umständliche. „Da muss man rückwärts wieder rausfahren. Vorwärts geht das nicht. Ich hab’s selbst versucht. Es hat nicht funktioniert“, schildert Roselieb, der als Mitglied dem Imkerverein Delmenhorst und Umgebung angehört. Zudem begutachtet er in seiner Funktion als Bienenseuchensachverständiger, wie es um die Bienengesundheit auch bei Imkerkollegen bestellt ist.

Nach dem diebstahlbedingten Verlust der vier Völker sind ihm nun noch 25 verblieben. Die seien allesamt beim Veterinäramt gemeldet und auch verzeichnet. „Ein Teil steht in Delmenhorst, ein Teil in Bremen“, sagt Roselieb.

Honig aus eigener Ernte verkauft er gern auf dem Delmenhorster Weihnachtsmarkt. Die regionale Herkunft sei den Kunden durchaus wichtig. „Wenn ich nun nach Waldblütenhonig aus Harpstedt gefragt werde, muss ich den Leuten leider sagen, dass ich keinen habe“, bedauert der Imker.