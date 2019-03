„Vielleicht muss man auch mal radikal sein“

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. Die Messe „Harpstedt Aktiv 2019“ hätte eigentlich sogar größer aufgezogen werden sollen als ihre Vorläufer, kommt aber bekanntlich wegen zu weniger Anmeldungen von Gewerbetreibenden nicht zustande. Die Resonanz auf andere Veranstaltungen der Aktiven Werbegemeinschaft – bis hin zur internen Radtour – blieb ebenfalls hinter den Erwartungen zurück. Vor diesem Hintergrund haben Vorstand und Planungsausschuss am Montagabend während der Jahreshauptversammlung im Hotel „Zur Wasserburg“ sozusagen die „Vertrauensfrage“ gestellt. Zugleich baten sie die 20 anwesenden Mitglieder, sich Gedanken über die künftige Ausrichtung der Werbegemeinschaft zu machen und Ideen einzubringen. Dem Brainstorming ging eine kurze Unterbrechung der Versammlung voraus.

Um es vorwegzunehmen: Das Vertrauen bekamen Vorstand und Planungsausschuss uneingeschränkt ausgesprochen, wie sich im Verlauf der Wahlen mit einstimmigen Ergebnissen zeigte. Alle Funktionsträger blieben in Amt und Würden. Den verwaisten Posten des Marketingleiters nimmt der Vorsitzende Frank Müller weiterhin kommissarisch mit wahr. Ein Interessent für dieses Amt fand sich nicht.

Ausgiebig diskutierten die Mitglieder über das sich verändernde Konsum- und Freizeitverhalten der Verbraucher sowie den Trend zu Online-Einkäufen – oder auch über das Problem, wie sich die eigene Basis zum Mitmachen bewegen lässt. Die „handelnden Köpfe“ in der Werbegemeinschaft hätten sich nichts vorzuwerfen, brach Götz Rohde eine Lanze für Vorstand und Planungsausschuss. In die gleiche Richtung ging eine Äußerung von Uwe Kräkel: Die Mitglieder müssten sich an die eigene Nase fassen. „Wir müssen mehr über den Tellerrand schauen und vielleicht auch mal Dinge in Angriff nehmen, die vielleicht zunächst ungewohnt und neu sind“, äußerte sich Götz Rohde. Schwierigkeiten, die Harpstedter für Events im eigenen Ort zu begeistern, kamen ebenfalls im Diskussionsverlauf zur Sprache.

Carola Borchers schlug eine Werbeoffensive für die Werbegemeinschaft vor. Die von ihr zudem angeregte „Wiederbelebung“ der Imagebroschüre (Neuauflage) stellte Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse für Ende 2021 oder Anfang 2022 in Aussicht.

Der Vorsitzende Frank Müller wünschte sich – neben einer besseren Vernetzung der örtlichen Vereine – eine ansprechende Vermarktung Harpstedts und der Samtgemeinde; ein Anfang könnte an den Ortseingängen mit einladenden Schildern mit Fotos von Sehenswürdigkeiten gemacht werden. Müller fand ebenso die Idee eines Stammtischs, auch mit Beteiligung von Repräsentanten anderer Vereine, vielversprechend. Christina Bitter spielte auf eine vielleicht nachahmenswerte Fahrradrallye von Betrieb zu Betrieb an, die in Leeste sehr erfolgreich läuft. Manches, was die Aktive Werbegemeinschaft seit Langem in Harpstedt auf die Beine stellt oder mitfinanziert, findet indes in der Einwohnerschaft nicht mehr die erhoffte Würdigung. Frank Müller malte sich aus, was im Flecken wohl los wäre, wenn es im Advent plötzlich keine Weihnachtsbeleuchtung mehr gäbe, weil die Kaufmannschaft ihre Unterstützung versagte. „Vielleicht muss man auch mal radikal sein, um was zu erreichen. Aber das ist natürlich nicht das, was wir wollen“, stellte der Vorsitzende klar.

Müller erläuterte ferner ein Projekt, das konkret Gestalt annimmt: Jede Woche soll sich im „Lidl-Dreieck“ in Harpstedt ein Mitgliedsbetrieb auf einem Straßenbanner präsentieren. Dafür bedarf es unter anderem eines Bauantrages. Für die Realisierung holt sich die Kaufmannschaft externe Hilfe; die Kassenlage gibt das her.

Am Rande: Der Mitgliedsbeitrag bleibt mit 70 Euro pro Halbjahr konstant.