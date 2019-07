Viele Familien nutzen den „Bärentag“ der Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahnfreunde

Ordentlich was los war am Sonntag beim „Bärentag“ der Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahnfreunde (DHEF) im Flecken. Wer an den nostalgischen Fahrten von Harpstedt nach Delmenhorst teilnehmen wollte, konnte kostenlos in den Zug. Dafür galt es, zwei Voraussetzungen zu erfüllen: nicht älter als 16 Jahre sein und ein Kuscheltier, bevorzugt einen Bären, dabeihaben. Viele Familien aus dem Umland nutzten die Aktion der DHEF. So wie Nicole und Eric Marbach, die mit ihren Kindern Fin (3) und Nele (5, rechtes Foto) zum ersten Mal dabei waren. Beim Fahrkartenverkäufer wollte eine Mutter mit Kind Tickets haben. „Also zweimal nach Kirchseelte und zurück. Den Teddy haben Sie dabei?!“, fasste der Verkäufer das Ansinnen des Duos zusammen. Ja, Kuscheltiere durften an diesem Tag nicht fehlen. Voller Vorfreude auf die Fahrt schauten Paula (3, linkes Foto, links), ihre Mutter Claudia Behrens und deren Neffe Lukas (4) aus einem Waggon-Fenster. Die beiden waren mit ihrer großen Familie aus Garrel und Essen (Oldenburg) für den „Bärentag“ nach Harpstedt gefahren. Und von dort ging es auf Schienen weiter nach Dünsen, Groß Mackenstedt und Co. Fotos: bor