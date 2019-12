Entscheidung über Breitbandausbau scheitert an Stimmen-Patt

Kirchseelte - Von Jürgen Bohlken. Das britische Unterhaus hadert mit dem Brexit – und die Gemeinde Kirchseelte mit der Breitbanderschließung der noch unterversorgten Haushalte im Zuge der dritten kreisweiten Ausbaustufe. Klar, der Vergleich hinkt gewaltig, aber das Ergebnis ist das gleiche: Es gibt schlicht keins – nach einer kontrovers geführten Debatte.

Der Gemeinderat stand am Dienstagabend in der Schützenhalle des „Dreimädelhauses“ vor der Wahl, entweder 10 600 Euro für 88,5 Prozent Haushaltsabdeckung mit schnellem Internet zuzuschießen oder aber 106 000 Euro für 100 Prozent. Beide Optionen scheiterten aber jeweils an einem Stimmenpatt. Und so wird der Rat im kommenden Jahr einen neuen Versuch starten, die redensartliche Kuh vom Eis zu kriegen und doch noch eine Entscheidung herbeizuführen. „Very british“, könnten Lästermäuler unken.

Ähnlich schwer tat sich der Rat mit der Beschlussfassung über die Frage, ob die Straßenbeleuchtung künftig in der dunklen Jahreszeit von Mitternacht bis 5 Uhr abgeschaltet bleiben soll, statt – wie gewohnt – von 23 bis 6 Uhr. Allerdings ging es hier nicht um eine Kostendifferenz von 95 400 Euro, sondern von gerade mal 400 Euro pro Jahr (geschätzt). Das Meinungsbild war gleichwohl uneinheitlich. Am Ende gab es aber im Unterschied zum Breitbandthema eine Entscheidung, und zwar zugunsten der um zwei Stunden längeren Leuchtdauer. Sieben Ratsmitglieder stimmten dafür, zwei von vier CDU-Mandatsträgern sowie der Grüne Hans-Joachim Dyck dagegen; Gerfried Holthusen (FDP) konnte an der Sitzung nicht teilnehmen.

Mit der weiteren Wohnbauentwicklung und der Schaffung kostengünstiger Bauplätze wird sich der Rat erst im neuen Jahr beschäftigen, wenn mehr Klarheit über die Haushaltslage herrscht. Der Etat 2020 soll im Februar öffentlich beraten werden. Grundsätzlich, so bekräftigte Bürgermeister Klaus Stark gegen Ende der Sitzung, sei es der Wille des Rates, neues Bauland zu schaffen. Vor diesem Hintergrund wirkt die jetzt einstimmig beschlossene Anhebung der Grundsteuerhebesätze A und B von 350 auf 400 Prozent, die mit Beginn 2020 wirksam wird, womöglich eher kontraproduktiv. Der Rat sah zu diesem unpopulären Schritt aber keine Alternative. Die Belastung durch die Umlagen frisst, wie sich mit Blick auf den Haushalt 2020 abzeichnet, die Einnahmen aus Steuern bereits komplett auf. Nicht mal für das eigene laufende Geschäft bleibt Geld übrig. Und „liquide Mittel“ (Rücklagen) darf die Gemeinde nur für investive Maßnahmen verplanen.

Erwartungsgemäß beschloss der Rat die Versetzung der Luftschutzsirene „Am Holzkamp“ auf ein nicht weit vom jetzigen Standort entferntes Gemeindegrundstück.

Ein Beschluss, noch makabrer als britischer Humor, blieb den Kommunalpolitikern nicht erspart: Im Zusammenhang mit der Jahresrechnung 2011 erteilten die Mandatsträger dem früheren Bürgermeister Walter Raem, der 2015 bei einem Absturz am Steuer einer Cessna auf tragische Weise tödlich verunglückt war, posthum Entlastung. Dass Samtgemeindeverwaltung und Rechnungsprüfungsamt – als Spätfolge der Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik und der deswegen nötigen, aufwendig erstellten Eröffnungsbilanzen – so viele Jahre mit den Jahresabschlüssen hinterherhinken, erntete Kritik. So etwas könnte sich ein Unternehmen in der freien Wirtschaft jedenfalls nicht ungestraft leisten, meinte Birgit Zypress (CDU).

HINTERGRUND: Schnelles Internet für alle trotz hohen Zuschussbedarfs? Meinungen in Fraktionen uneinheitlich

Dass sich die Gemeinde Kirchseelte für die Erschließung der letzten 14 unterversorgten Haushalte mit Glasfaserkabel gut 95 000 Euro Mehrkosten ans Bein binden soll, fand André Laukstadt (SPD) unverhältnismäßig. Er habe mit Leuten gesprochen, „die davon betroffen sind“; die nutzten Internet über LTE. Das sei in der ganzen Gemeinde möglich.

Stefan Meyer-Jacob (CDU) hielt es ebenfalls nicht für den richtigen Weg, die gemeindlichen Rücklagen in Zeiten einer absehbar lahmenden Konjunktur deutlich zu erleichtern, nur um 100 statt 88,5 Prozent Abdeckung zu erreichen.

Schnelles Internet sei heute für viele Menschen ein zentraler Faktor bei der Entscheidung, weiterhin auf dem Land zu leben oder wegzuziehen, gab indes Bernd Meyer (CDU) zu bedenken. Damit, die letzten Haushalte bei der Glasfasererschließung sozusagen „verhungern“ zu lassen, konnte er sich nicht anfreunden. Der Gemeindeanteil an den Kosten betrage im Übrigen nur 20 Prozent. „Es wird diesen Fördertopf nie wieder geben. Das Thema wird durch sein, wenn wir die Chance jetzt nicht nutzen“, sagte Meyer mit Blick auf die dritte kreisweite Breitbandausbaustufe. „In unserer digitalisierten Welt heißt es doch, jede Milchkanne solle angeschlossen werden. Sucht jemand einen Käufer für sein Haus, so lautet oft die erste Frage: ,Habt ihr Internet?’. Wenn nicht, dann kommt der Verkauf doch niemals zustande“, gab Birgit Zypress (CDU) zu bedenken.

Marko Kleinert (CDU) teilte wiederum André Laukstadts Ansicht und wies auf die schnelle technologische Entwicklung hin: „Die 5G-Frequenzen sind gerade verkauft worden. Wer weiß, ob es nicht in einem halben Jahr schon die ersten 5G-Smartphones mit einer Schnittstelle auf dem PC gibt?“ Ein Funknetz funktioniere nicht „von selbst“; dafür werde auch Glasfaserkabel gebraucht, gab Reinhard Wixforth (SPD) zu bedenken. Er befürwortete die höhere Bezuschussung für 100 Prozent Abdeckung.