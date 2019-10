Die Verunsicherung bleibt

Klein Ippener - Von Jürgen Bohlken. Die Kiefer mit ihrem Nutzholz könnte wegen ihrer Widerstandsfähigkeit gegenüber Trockenheit bei mittelschnellem Wachstum vor dem Hintergrund des Klimawandels an Bedeutung in der Waldbewirtschaftung gewinnen. Das nahmen 105 private Waldbesitzer am Donnerstag mit aus einer Info-Veranstaltung des Forstverbandes für die Grafschaften Hoya und Diepholz in „Hackfeld’s Dorfkrug“ in Klein Ippener. Nachdem Hans-Joachim Ehrig und Johann Dirks von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen/Forstamt Weser-Ems unter anderem die Auswirkungen der Extremwetterereignisse und des Borkenkäferbefalls mit Zahlenmaterial beleuchtet und sich der aktuellen Förderkulisse gewidmet hatten, führte im Anschluss an ein Mittagessen ein Waldbegang mit Bezirksförster Ulrich Beckermann zu einem Kiefernbestand im Bereich Sprengelsberg. Der Fokus lag dabei auf die „Klimastabilität“ dieser Baumart – auch auf leichten Böden.

Trotz vieler Informationen blieb die Verunsicherung unter den Waldbauern. Sie sei spürbar, hatte der Verbandsvorsitzende Gert Weidenhöfer schon eingangs bemerkt. „Nach den beiden letzten trockenen Sommern werden auch bei uns Trockenschäden deutlich sichtbar. Und die enorme Entfaltung des Borkenkäfers ist gerade bei den Fichten so stark, dass kleinere und größere Löcher nicht nur an den Waldrändern, sondern ebenso in den Beständen entstanden sind. In den vergangenen Wochen haben wir festgestellt, welche Macht die Borkenkäfer entwickelt haben.“ Im Sommer, so Weidenhöfer, sei er noch guten Mutes gewesen. Inzwischen offenbarten sich immer mehr Gruppen von toten Bäume mitten in Beständen.

Allein in Niedersachsen hätten Extremwetter, auch Stürme, und Borkenkäferbefall nach neuester Schätzung mehr als 15 000 Hektar Kahlfläche mit über vier Millionen Festmetern Schadholz bewirkt. In Zentraleuropa seien mittlerweile über 100 000 Hektar betroffen. Das Ergebnis, so Weidenhöfer: „Der ganze Holzmarkt ist zusammengebrochen. Wir haben kaum die Möglichkeit, die Aufarbeitungskosten aus den Verkaufserlösen zu bezahlen. Das nehmen wir wahr, wenn die Abrechnungen kommen: Nach der Aufarbeitung des Schadholzes bleibt so gut wie nichts übrig, aber die anderen – festen – Kosten sind einfach da.“

Wie viel von den vom Bund für die Rettung des Waldes in Aussicht gestellten Nothilfen, bis zu 800 Millionen Euro, bei den Privatwaldbesitzern ankommen, wagt derzeit kaum jemand einzuschätzen. Auf die Frage, wann wohl wieder mit normalen Nadelholz-Marktpreisen zu rechnen sei, gab Johann Dirks eine ernüchternde bis entmutigende Antwort: „Wir gehen mit Blick auf Fichten davon aus, dass bis Ende nächsten Jahres der Preis eher noch sinken wird.“

Was tun gegen den Borkenkäferbefall? Wie steht es um die Lärche? Wie entwickeln sich Douglasien? Wie reagieren Kiefer, Eiche und Birke auf die Klimaveränderung? Hat die Buche eine Zukunft? Was tun gegen die Kahlflächen im Wald? Mit Stecklingen arbeiten? Kleinräumig aufforsten? Auf Naturverjüngung bauen? Mit diesem Fragenkatalog umriss Weidenhöfer, was die Waldbauern bewegt. Patentrezepte konnten die Referenten nicht präsentieren, wohl aber Tipps geben. Und einen ausführlichen Überblick über förderfähige Maßnahmen: Dazu gehören die „Waldläufer“ – geschulte Hilfskräfte für die Erfassung und Dokumentation der Borkenkäferschäden.

Die neue Förderrichtlinie bietet für diverse weitere Maßnahmen eine Anteilsfinanzierung (80 Prozent) oder Pauschale an – für die Anlage und Behandlung von Fangholzhaufen, die Aufarbeitung, Zerkleinerung und Beseitigung von bruttauglichem Restholz auf der Schlagfläche, die Entrindung von Derbholz, die Polterbehandlung, das Anlegen von Holzpolterplätzen zur Lagerung von Kalamitätshölzern oder auch den Transport des Holzes auf Lagerplätze außerhalb des Waldes.

Zur Sprache kamen ferner die sogenannten – ebenfalls förderfähigen – TriNet-Fang-systeme, die mit Pheromonen Borkenkäfer anlocken und diese dann mittels eines Insektizids auf einem Netz töten. Zumindest zum Teil. Fallen, die mit einem Lockstoff arbeiten, gab es auch in der Vergangenheit schon. Die Erfahrungen damit fielen aber eher ernüchternd aus: Die anlockende Wirkung ging mitunter sogar regelrecht nach hinten los.