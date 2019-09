Das Versprechen für die zugesagte Unterstützung löste er ein

Harpstedt/Rüssen – In Erinnerungen an die vergangenen fünf Jahrzehnte haben Sozialdemokraten aus der alten Grafschaft Hoya und dem neuen Landkreis Diepholz während der Feier zum 80. Geburtstag ihres früheren Bundestagsabgeordneten Peter Würtz auf dem „Akazienhof-Hunte“ in Rüssen geschwelgt.

Würtz und der Harpstedter Hermann Bokelmann, damals Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion Hoya, entsannen sich an ihre erste Begegnung 1969 in Walsrode. Dabei ging es um die Kandidatur zur Bundestagswahl. Bokelmann, mittlerweile 90, blieb dieses Zusammentreffen bis ins hohe Alter im Gedächtnis. Er erzählt: „Der damalige Bundestagswahlkreis nannte sich Hoya-Fallingbostel – und war ein sicherer CDU-Wahlkreis. Klar war: Ein SPD-Kandidat würde nur ,Zählkandidat’ werden, da der Parteibezirk Hannover vorrangig Spitzenleute aus der Landeshauptstadt absicherte. Als ich im SPD-Kreisvorstand in Walsrode unter den dortigen Kandidaten Peter Würtz, einen zu jener Zeit knapp 30 Jahre alten Oberleutnant der Bundesluftwaffe, kennenlernte, erkannte ich die Chance, dass die Partei einen jungen Offizier der Bundeswehr gerne in der Bundestagsfraktion hätte und ihn auf der Landesliste absichert.“ Bokelmann versprach Unterstützung. Allerdings wollte er im Gegenzug die Zusage von Würtz, im Falle einer erfolgreichen Wahl in den Landkreis Hoya zu ziehen. Die Rechnung ging auf: Würtz gewann die Kandidatur und die Absicherung auf der Landesliste; wie versprochen verlegte er den Wohnsitz seiner Familie von Hannover nach Neukrug-Heiligenrode.

„Die örtliche Präsenz zahlte sich aus“, bilanziert Bokelmann. „1972 gewann Würtz den Wahlkreis direkt – und 1980 den neuen Wahlkreis Diepholz. 21 Jahre, bis 1990, zog er in den übrigen Wahlperioden über die Landesliste in den Bundestag. Er war ordentliches Mitglied in wichtigen Ausschüssen: Verteidigung, Haushalt und Finanzen.“

Zu den alten Weggefährten, die der Harpstedter jetzt wiedersah, zählte auch Helmut Engels aus Drebber, der Vorsitzende des SPD-Unterbezirks Hoya-Diepholz und Diepholzer Landtagsabgeordnete. „Von ihm habe ich viel Unterstützung in der Kommunalpolitik erhalten“, sagt Bokelmann. Ein Wiedersehen gab es ebenso mit Margitta Terborg, der späteren SPD-Bundestagsabgeordneten für den Wahlkreis Delmenhorst-Wesermarsch-Oldenburg-Land, sowie mit Heinfried Schumacher aus Syke, dem späteren Chef der SPD-Kreistagsfraktion Diepholz. Letzterer erinnerte sich wiederum an seine Praktikantenzeit (1972) an der Seite von Gerda Bockhorst, Ute Rhode und Wilma Hentschel im DRK-Kindergarten Harpstedt. Die Einrichtung war damals noch in der jetzigen Begegnungsstätte angesiedelt.