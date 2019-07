Verschönerung fast vollendet

Harpstedt - Nach dem Abbau der ehemaligen Disco „Zum Sonnenstein“ blieb am Koems-Saal eine unansehnliche Innenwand von Nebenräumen zurück. Hier bestand Verschönerungsbedarf. Die Idee einer Fachwerkwand mit Ausmauerung in Anpassung an die Saal-Westansicht wurde verworfen. Stattdessen fiel die Entscheidung zugunsten von Verblendmauerwerk. Mit den Arbeiten an der Wand begann die Maurergruppe der „Rentnerbänd“ Ende Mai. Am Donnerstag kommender Woche sollen sie vollendet werden. Wann genau die geplante „Mehrzweckscheune“ Gestalt annimmt, ist noch nicht absehbar. Dieses offene Gebäude soll die Lücke schließen, die der „Sonnenstein“ hinterlassen hat (Bild unten). Der Bauantrag ist eingereicht. Das Projekt könnte sich über mehrere Jahre hinziehen. Die „Rentnerbänd“ will bei dieser Maßnahme unterstützend helfen. Fotos: hh/boh