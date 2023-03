Orkan lässt Feuerwehr Harpstedt im Februar 2022 zu 31 Einsatzorten „fegen“

+ © Christian Bahrs Nach den Ehrungen: Samtgemeindebürgermeister Yves Nagel, Udo Buhlrich, Dieter Plump-Brüssow, Rolf Ranke, Heiner Haake, Klaus Hellbusch und der stellvertretende Kreisbrandmeister Stephan Hartmann (von links). © Christian Bahrs

Harpstedt – 91 Einsätze haben die Freiwillige Feuerwehr Harpstedt 2022 auf Trab gehalten, mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr (38). 31 Hilfeleistungen entfielen allein auf das Orkanwochenende im Februar; weitere 26 kamen im Jahresverlauf hinzu. Sechsmal riefen Verkehrsunfälle die ehrenamtlichen Brandschützer auf den Plan. Aus den 28 Löscheinsätzen ragte der Brand des Müllerwohnhauses auf dem Harpstedter Mühlenanwesen heraus. Auf dieses Großfeuer legte Ortsbrandmeister Thomas Heuermann während der Jahreshauptversammlung der Ortswehr ein besonderes Augenmerk.

In seinem Rückblick kam er auch auf das Osterfeuer und das Frühkonzert am 1. Mai zu sprechen – Veranstaltungen, die nach langer Coronazeit zusammen mit dem Förderverein der Feuerwehr Harpstedt erfolgreich wiederbelebt werden konnten.

Jugendfeuerwehrwartin Jana Siemers hob das erste Samtgemeindezeltlager auf dem ehemaligen Kreisjugendzeltplatz hervor. Für die Seniorenabteilung erinnerte deren Sprecher Hans-Peter Hellbusch an Radtour, Grillabend und Knobelabend. Jürgen Wachendorf ließ mit Blick auf 2022 den Besuch von Orchester- und Feuerwehrmitgliedern aus der Partnerstadt Loué Revue passieren: 57 französische Gäste weilten im August in Harpstedt.

Neue Rettungssätze für Rüstwagen

Atemschutzgerätewart Dennis König erwähnte, allen Atemschutzgeräteträgern stehe nun das Überdrucksystem zur Verfügung; im Zuge der Umstellung sei die Ausstattung mit neuen Totmannmeldern erfolgt. Der stellvertretende Kreisbrandmeister Stephan Hartmann erläuterte die Vorgehensweise bei der Kreisausbildung während der Coronapandemie. In „sehr guter Zusammenarbeit mit dem Kreishaus“ seien nach Ausarbeitung eines Hygienekonzeptes zahlreiche Lehrgänge unter erschwerten Bedingungen angeboten worden. Vorgesehen sei, so Hartmann weiter, für alle Rüstwagen im Landkreis in naher Zukunft neue Rettungssätze bereitzustellen. Die Ausschreibung für die Anschaffung eines Löschroboters (wir berichteten) solle in diesem Jahr erfolgen.

Gemeindebrandmeister Nico Sparkuhl ging kurz auf den politisch befürworteten Feuerwehrbedarfsplan für die Samtgemeinde Harpstedt und den Stand der Arbeiten am Colnrader Feuerwehrhausneubau ein.

„Feuerwehr ist eins der wichtigsten Ehrenämter, die wir haben“, betonte Samtgemeindebürgermeister Yves Nagel. Auch die Kommunalpolitiker Matthias Hoffmann, Hartmut Post und Bert Mahlstedt dankten den Brandschützern für ihre Arbeit.