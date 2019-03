Verhaltener Auftakt bei den „Doggylympics“ in Dünsen

Dünsen – Bratwürste lagen auf dem Grill. Bierzeltgarnituren unter großen Pavillons warteten darauf, sich mit Leuten zu füllen. Gespendete Kuchen, darunter ein kleines Meisterwerk von „Uwe’s Café“ aus Harpstedt, wollten gegen Spenden für den Verein „Dog Rescue e.V.“ verzehrt werden. Mit Lena Seidemann nahm sogar die Spendenbeauftragte der Tierschutzvereins persönlich an den „Doggylympics“ in Dünsen teil – in der Hoffnung, Tierbedarfsartikel auf dem Übungsplatz der Hundeschule „Team–Hund“ von Ingrid Dräger in Dünsen gegen einen freiwilligen Obolus an den Mann und an die Frau zu bringen.

Ein Parcours für Hunde mit fünf Stationen war hergerichtet. Die Preise für die Punktbesten lagen bereit. Kurzum: Ingrid Dräger und Monique Rothenhöfer hatten alles getan, um dem hundesportlichen Benefiz-Event zum Erfolg zu verhelfen.

Doch der Auftakt bei strahlendem Sonnenschein fiel am Sonntagnachmittag verhalten aus. In der ersten halben Stunde tummelten sich kaum Besucher auf dem Hundeübungsplatz. Am Ende waren es immerhin gut 100.

Mit ihren Hunden mischten 18 Herrchen und Frauchen aktiv mit. Das bedeutete Startgelder von 270 Euro für „Dog Rescue“. Dem etwa ein Jahr jungen Verein kommen sämtliche Einnahmen aus der Veranstaltung ohne Abzug zugute. Mit dem Geld unterstützt der „e.V.“ eine ambitionierte Tierschützerin, die – mit Hilfestellung einer Kollegin – in Resita im Westen Rumäniens verletzte, geschundene Hunde von der Straße holt, diese in ihre private Auffangstation verbringt und von ambulanten Veterinären oder in einer Tierklinik aufpäppeln lässt, ehe die Vierbeiner zunächst auf Pflegestellen und dann in private Hände vermittelt werden – auch nach Deutschland. Die Deckung der erheblichen Tierarzt- und Klinikkosten gelingt nur, weil „Dog Rescue“ Geld gibt.

Schwerpunktmäßig konzentriert der Verein seine Arbeit auf die Bundesrepublik. Das zusätzliche Engagement in Rumänien ist letztlich Zufall. Es erklärt sich aus einer persönlichen Freundschaft, die Lena Seidemann mit der Betreiberin der rumänischen Hunde-Auffangstation verbindet. Die Spendenbeauftragte weiß um die Zweischneidigkeit des Themas. „Dog Rescue“ sehe sich wegen des Engagements in Rumänien auch Kritik ausgesetzt, die zumindest zu einem Teil sogar ihre Berechtigung habe. In vielen Ländern Ost- und Südeuropas würden Hunde wie Nutztiere behandelt. „Mehr als 90 Prozent werden in Rumänien an der Kette gehalten“, weiß Lena Seidemann. Oft auf grausame Art entledigten sich die Halter ihrer, wenn die Tiere keinen Nutzen mehr hätten. Hunde würden beispielsweise totgeschlagen oder ersäuft. Ein nicht unerheblicher Teil der Vierbeiner, die überleben, sei so schwer traumatisiert, dass eine Vermittlung in private Hände als Option ausscheide. Diejenigen, die gegen eine Schutzgebühr von 330 Euro ein neues Zuhause finden, seien gechippt, geimpft und von Parasiten befreit. Den Abnehmern sei es untersagt, sie für die Zucht einzusetzen. Denn das würde – zumindest in Rumänien – das Tierleid noch verschlimmern. Damit das nicht passiere, werde mit Kastrationen vorgebeugt. Bei etwaigen Problemen mit den Hunden, etwa im Sozialverhalten, gebe es für die Halter ein Rückgaberecht – und für „Dog Rescue“ eine Rücknahmepflicht.

Seidemann weiß: Der Einsatz in Rumänien löst das eigentliche Problem, den tierquälerischen Umgang mit den Vierbeinern, nicht. Andererseits wolle der Verein nicht einfach wegschauen. Das Leid der Hunde in Osteuropa habe eine ganz andere Qualität als in Deutschland.

+ Kommt auch aus Rumänien: der Terrier-Mischling von Lena Seidemann, der Spendenbeauftragten des im Landkreis Hildesheim ansässigen Tierschutzvereins „Dog Rescue e.V.“. © Foto: boh

Zurück zu den „Doggylympics“: Die in drei Schwierigkeitsklassen startenden Hunde absolvierten einen Parcours mit fünf Stationen – größtenteils im angrenzenden Wald. Los ging’s aber auf dem Übungsplatz. Dort sollten die Vierbeiner zwei Hürden überwinden und einen Tunnel durchlaufen. Zugeworfene Leckerlis fangen, sich nicht von einem rollenden Ball ablenken lassen, geduldig im „Sitz“ verharren – das zählte zu den weiteren Herausforderungen. Besonders originell kam ein Leinenführigkeitstest daher: Herrchen oder Frauchen trug in einer Hand ein Tablett mit einem darauf abgestellten Becher und hielt in der anderen die Hundeleine. Zog der Vierbeiner zu stark oder zu wild, kippte der Becher um. Genau das sollte aber möglichst nicht passieren. Jeder Hundehalter konnte einen Punktzahlverdoppelungs-Joker setzen – auf eine Übung, von der er annahm, dass der eigene Vierbeiner sie besonders bravourös meistern würde.

Ein Dankeschön der Organisatorinnen ging an sämtliche Unterstützer und Spender – auch an das „Hotel Rogge Dünsen“ (Familie Kattau) für die unentgeltliche Bereitstellung von Strom, Wasser und Toiletten. boh