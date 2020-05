Voll besetzter VW Passat flüchtet vor der Polizei - Hubschrauber nimmt Verfolgung auf

Eine halsbrecherische Verfolgungsjagd von Harpstedt nach Dötlingen beschäftigte die Polizei am Donnerstag. Selbst ein Hubschrauber kam zum Einsatz. Nun werden Zeugen gesucht.

Harpstedt - Einer Polizeistreife fiel in Harpstedt am Donnerstag gegen 15.45 Uhr ein mit vier Personen besetzter VW Passat auf. Die Beamten wollten das Fahrzeug daraufhin kontrollieren. Doch das Fahrzeug flüchtete mit teils hoher Geschwindigkeit über die Nordstraße in Richtung Prinzhöfte, Klein Henstedt, Hengsterholz und Schweinsheide in Richtung Dötlingen-Klattenhof.

Polizei bricht in Dötlingen Verfolgungsjagd ab

In Dötlingen-Klattenhof musste die Polizei die Verfolgungsjagd allerdings abbrechen, weil eine Gefährdung weiterer Verkehrsteilnehmer nicht ausgeschlossen werden konnte. Für die weitere Fahndung nach dem VW Passat ist ein Polizeihubschrauber aus Hannover eingesetzt worden. Wie sich während der Verfolgung herausstellte, waren die angebrachten Kennzeichen gestohlen worden, berichtet die Polizei.

Polizei Wildeshausen sucht gefährdete Verkehrsteilnehmer

Die Polizei Wildeshausen bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe. Verkehrsteilnehmer, die durch den VW Passat gefährdet wurden, sollen sich auf der Wache melden. Außerdem werden Zeugen gesucht, die den dunkelgrünen VW Passat älteren Baujahrs (leicht eckige Form) mit dem Kennzeichen DH-MM 1953 im Zeitraum vor 15.45 Uhr und nach 16 Uhr gesehen haben. Sie sollen sich unter der Telefonnummer 04431/9410 melden.