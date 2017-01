Verein pflegt Traditionen

Jahreshauptversammlung des SV Kirchseelte

+ © Beumelburg Im Verein engagiert: Bernd Lehmkuhl, Klaas Niermann, Gudrun Stark, Klaus Stark, Hans Schütte, Horst Westermann, Carola Grubert und Lübbo Bielefeld (von links). © Beumelburg

Kirchseelte - Über viele Aktivitäten und Höhepunkte aus dem Jahr 2016 berichtete Vorsitzender Klaus Stark während der Jahreshauptversammlung des Schützenvereins (SV) Kirch- und Klosterseelte am Samstagabend im Dreimädelhaus in Kirchseelte. Insbesondere ging er dabei auf das Schützenfest und Veranstaltungen wie das Osterfeuer ein. „Ich sehe uns nicht nur als Schießsportmannschaft, sondern auch als Verein, der viele Traditionen aufrechterhält, und das scheint in der Bevölkerung gut anzukommen“, sagte Stark. Er zeigte sich erfreut über die Zahl der Mitglieder von 187, die fast konstant geblieben ist. So war es kaum verwunderlich, dass auch die Jahreshauptversammlung mit 62 Anwesenden gut besucht war.

Es standen auch personelle Veränderungen an. Klaas Niermann wurde als stellvertretender Vorsitzender verabschiedet. Seine Nachfolge tritt Horst Westermann an. Gudrun Stark wurde als Veranstaltungsmanagerin und Carola Grubert als ihre Stellvertreterin in den Vorstand aufgenommen, Lübbo Bielefeld als stellvertretender Schriftführer und Pressewart bestätigt. Bernd Lehmkuhl macht als erster Kassenführer weiter und erhielt eine Ehrung für seine 20-jährige Vorstandsarbeit. Fahnenträger Hans Schütte darf sich nach einer Beförderung nun Fähnrich nennen.

„Wir sind eine gute Mannschaft“, hob Stark hervor. Und das zeige sich auch in den sportlichen Wettkämpfen, denn bei den Damen- und Herren-Pokalschießen im abgelaufenen Jahr belegten die Mannschaften zweimal den ersten, sechsmal den zweiten und dreimal den dritten Platz. Auch die Jugend präsentierte sich erfolgreich. Insgesamt nahm sie an sechs Pokalauswertungen teil, wo von sie viermal den ersten und zweimal den zweiten Platz belegten.

Zum Schluss bedankte sich Stark bei Erich Nolte, der seit 17 Jahren die Rede zum Volkstrauertag hält. Doch in diesem Jahr muss hierfür jemand neues gefunden werden.

jb