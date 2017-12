Manche der 67 erfüllten Wunschbaum-Wünsche haben zunächst Rätsel aufgegeben

Harpstedt - Von Jürgen Bohlken. 67 vom Wunschbaum in der Hörstube in Harpstedt „gepflückte“ Wünsche gehen in Erfüllung. Unter den Beschenkten sind 22 Kinder aus in der Samtgemeinde lebenden Flüchtlingsfamilien.

Um 8.30 Uhr standen die Jugendpfleger Markus Pieper und Annelen Voß am Mittwoch in der Hörstube auf der Matte, um die von den „Schenkern“ hübsch verpackten Präsente abzuholen. Etwa die Hälfte, so vermuteten sie, werde wohl persönlich an der Haustür abgegeben. Ein Teil gelange über insgesamt vier Kindergärten an die Adressaten. Ranja Jarjir, die als Dolmetscherin und Bindeglied zwischen Geflüchteten und Samtgemeinde fungiere, werde die für die Flüchtlingskinder bestimmten Geschenke überbringen. Susanne Stößer aus der Hörstube berichtete von einem bereits 2016 beschenkten Jungen, der sich damals einen Karton mit Schokolade und anderen Süßigkeiten gewünscht habe. Als er das Paket öffnete, soll ihm vor Freude ein „Wow“ über die Lippen gekommen sein. Der damals 13-Jährige nahm die Süßigkeiten mit in die Schule und gab seinen Klassenkameraden großzügig etwas davon ab. Das imponierte auch den beiden Jugendpflegern.

Durch die Wunschbaum-Aktion sollen nicht irgendwelche Kinder ein (zusätzliches) Weihnachtsgeschenk erhalten, sondern solche aus weniger gut betuchten Familien, die an Heiligabend keinen prall gefüllten Gabentisch erwarten dürfen. Stets werden auch sämtliche Geschwisterkinder mitberücksichtigt, damit es bei der Bescherung keine Tränen gibt.

Identität muss nicht preisgegeben werden

Die „Schenker“, die sich Wunschkärtchen von den Zweigen des Wunschbaums nehmen, müssen ihre Identität gegenüber den zu beschenkenden Kindern nicht preisgeben; sie können das aber durchaus tun. „Es steht jedem frei, wie er damit umgeht“, so Susanne Stößer.

Welche Kinder Berücksichtigung finden, gibt die Jugendpflege Harpstedt (JuH) vor. In diesem Jahr zählte sogar ein Neugeborenes dazu, das zu Beginn der Aktion erst wenige Tage alt war. Als „Schenker“ kann – stets im Advent – jeder mitmachen. Privatpersonen genauso wie Firmen, Clubs oder Vereine. Die Wünsche sollen eigentlich einen Wert von 20 Euro nicht überschreiten. Doch die Schenkenden schauen, wie sich auch 2017 wieder gezeigt hat, längst nicht immer ganz penibel auf den Preis, sondern geben durchaus mal ein bisschen mehr Geld aus.

Mütze, Schal oder Puppe auf dem Wunschzettel

Die erfüllten Wünsche unterschieden sich schon von denen des Vorjahres. Es gab etwa Kinder, die eine Mütze oder einen dicken Schal haben wollten. Andere hofften auf eine „Spiderman“-Jacke oder eine „Monster Hai“-Puppe. Und jener Junge, der seine Naschereien 2016 so brüderlich teilte, kriegt „Nachschub“ – diesmal originell verstaut in einer optisch ansprechenden Holzkiste.

Einige geäußerte Wünsche gaben zunächst Rätsel auf. Was sich hinter „Elsa“ verbarg, wollte erst einmal recherchiert werden. „Wir haben uns gefragt, was das sein könnte. Eine Kuh?“, so Annelen Voß schmunzelnd. Tatsächlich verbarg sich hinter „Elsa“ eine Puppe. Ein Flüchtlingsjunge wünschte sich ein „Handaccessoire“. Auch hier bestand Klärungsbedarf. Gemeint war ein Armband mit „aufknöpfbaren“ Schmuckmotiven mit Druckknopf.

„Hörstube“ und JuH werden die Aktion 2018 wiederholen.