Die Väter brachten Krieg, die Söhne Frieden

Steffen Akkermann macht sich seit 50 Jahren um die Gemeindepartnerschaft mit Loué verdient

+ Die Archivalien zum Austausch mit Loué füllen mehrere Aktenordner. Gastgeschenke hält Steffen Akkermann in Ehren, darunter ein Kännchen, von dem nur zehn Exemplare hergestellt worden sein sollen. Foto: Bohlken

Harpstedt/Loué - Von Jürgen Bohlken. 1944 fiel Steffen Akkermanns Vater in Weißrussland als Folge eines Tieffliegerangriffs. Fünf Jahre zuvor hatte er nach nur drei Monaten Militärdienst als 34-Jähriger mit dem Gewehr in den Krieg ziehen müssen. Als Infanterist kämpfte er auch in Frankreich an der Front. In eben dieses Land zog rund drei Jahrzehnte später sein Sohn im übertragenen Sinne „mit der Friedensfahne“ ein. „Ich bin sicher, das hätte meinem Vater gefallen, wenn er noch lebte“, sagt Steffen Akkermann. Als er begann, sich für den deutsch-französischen Austausch zu engagieren, leitete ihn allerdings keineswegs der Gedanke, dem Senior in seinem Tun etwas entgegensetzen zu müssen. „Mein Vater war nämlich ein sehr friedliebender Mensch. Er passte überhaupt nicht in den Krieg. Aber er musste Dienst an der Waffe leisten“, weiß der 74-Jährige.