Die Esskastanie ist „Gewinner des Klimawandels“

Harpstedt - Revierförster Eberhardt Guba von den Niedersächsischen Landesforsten geht den Dingen gern auf den Grund. Neben vielen technischen Entwicklungen für die Waldbewirtschaftung befasst sich der Harpstedter seit einigen Jahren mit der Esskastanie.

„Im Hölscherholz bei Wildeshausen stehen einige gut gewachsene Exemplare dieses aktuellen Baums des Jahres. im Weserbergland habe ich welche gesehen, die in einem Buchenwald locker mithielten“, schildert Guba die Initialzündung, sich mit dieser Baumart zu befassen, die der mit dem Forstwesen weniger vertraute „Normalbürger“ wohl eher im Weinbauklima verorten würde.

Seit 2014 sät und pflanzt er in kleinen Waldlücken seines Revieres Esskastanien. Und zwar solche, die er zusammen mit seiner Frau im Hölscherholz aufgesammelt hat. Vor vier Jahren ging er zudem dazu über, in den Erstaufforstungen von Trinkwasserschutzwäldern Maronen, wie die Früchte auch heißen, in größerem Stil beizumischen.

„Wir wissen ja nicht genau, welche Folgen der Klimawandel für unsere Baumarten hat. Daher nutze ich die Chance und pflanze in diese neuen Wälder in 20 Meter breiten Blöcken neben Eichen auch Linden, Flatterulmen und eben Esskastanien“, geht Guba auf Nummer sicher. Für ihn gehört dieser Baum zu den Gewinnern des Klimawandels. Aus diesem Grund hat er in den letzten Jahren jährlich um die 15.000 Esskastanien in die Erde gebracht.

Durchaus beeindruckend: das Jugendwachstum einer kleinen Esskastanienpflanzung.

Ein besonderes Augenmerk richtet der Harpstedter Förster auf die Wurzelentwicklung seiner selbst angezogenen Schützlinge. „Die Esskastanie entwickelt – wie die Eiche – eine Pfahlwurzel. Die sollte möglichst nicht beschädigt werden“, weiß er.

Daher sät er die Maronen in Rillen in den Mineralboden des Waldes. In seinem Gartengewächshaus zieht er zudem Pflanzen in speziellen „Containern“ an. „Sobald die Pflanzenwurzel den Grund des Topfes erreicht hat, werden die Sämlinge im Wald ausgepflanzt, damit die Wurzel ungestört weiter wachsen kann“, erläutert Eberhardt Guba.

Lange hat er sich damit beschäftigt und ausprobiert, wie sich die empfindlichen Maronen am besten aussäen lassen. „Die Baumschüler geben ihr Spezialwissen nur ungern preis. Aber letztlich erreicht man das beste Ergebnis, indem man die Esskastanien bald nach der Ernte aussät – egal ob im Wald oder im Anzuchtcontainer.“

Vom diesjährigen warmen Wetter haben die Exemplare im Hölscherholz besonders profitiert. Sie trugen viel mehr Früchte als sonst. So warten schon jetzt im Gewächshaus hinter der Försterei 1000 Esskastanien in Anzuchtcontainern auf Keimung und Auspflanzung im nächsten Frühjahr.

