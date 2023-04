Unternehmen „Blue Hors“ errichtet Standort in Deutschland: Hengst-Samen von Wohlde in die Welt

Von: Dierk Rohdenburg

Neuer Standort in Deutschland: Das Unternehmen „Blue Hors“ hat sich in Wohlde angesiedelt. © Blue Hors

Wohlde – In unmittelbarer Nähe zum Gestüt des europäischen Spitzen-Springreiters Sören Pedersen eröffnet am Dienstag, 18. April, in Wohlde (Gemeinde Winkelsett) der Betrieb „Blue Hors“ des dänischen Unternehmers Ole Kirk Christiansen (Chef des Spielzeugherstellers Lego) seine erste Niederlassung in Deutschland.

Es handelt sich um eine EU-Hengststation, die nach Angaben des Betriebes hochwertige Samen anbietet, „um der Nachfrage deutscher Züchter gerecht zu werden und den Zugang zu den eigenen Hengsten zu erleichtern“.

Die Nähe zur Autobahn 1 und zum Bremer Flughafen spielte bei der Ortswahl eine wesentliche Rolle, wie Kundendienstberaterin Susanne Meyer gegenüber unserer Zeitung betonte. Man habe das Gelände mit Stall, Reithalle und Quarantänestation gepachtet und plane, den Betrieb weiter auszubauen.

„Nach einer erfolgreichen Präsentation unserer Hengstkollektion 2023 vor vollem Haus in Vechta haben die deutschen Züchter großes Interesse an ,Blue Hors‘ gezeigt. Um diesem Interesse gerecht zu werden, haben wir uns entschlossen, unsere Aktivitäten in Deutschland zu verstärken und auszubauen“, heißt es von dem Unternehmen zur Betriebserweiterung.

Sechs Hengste auf Dänemark abgeholt

Zuchtleiter Martin Klavsen betonte: „Wir freuen uns darauf, ein neues Kapitel aufzuschlagen und in zentraler Lage den deutschen Züchtern einen noch besseren Service anbieten zu können.“ Er war am Montag unterwegs, um mit dem Transporter die Hengste „Zackerey“, „Monte Carlo“, „Feinstar“, „Bondo“, „Glamourville“ und „Bonfilio“ aus der Zentrale in Dänemark abzuholen. Die Tiere werden nun in Wohlde weiter ausgebildet und sollen zu Spitzendressurpferden heranreifen.

Der Betrieb hat nach Angaben von Klavsen mehr als 30 Jahre Erfahrung im Spitzensport und bietet Samen von Pferden an, die olympische Medaillen und andere große internationale Wettbewerbe gewonnen haben. „Wir freuen uns, dass wir nun mitten im Pferdegebiet sind“, so Klavsen. „Wir sind einerseits jetzt ganz nah an den Züchtern.“ Andererseit würden Samen bald von Wohlde aus in die ganze Welt verschickt.

Ab jetzt in Wohlde: Hengst Glamourville soll vor Ort weiter ausgebildet werden. © Blue Hors

„Die Tiere werden hier zunächst vom Tierarzt begutachtet“, kündigte Meyer am Montag das weitere Vorgehen an. „Wenn sie freigegeben werden, können wir die ersten Frischsamen aus Winkelsett verschicken.“

Samen schon am Tag der Bestellung

Zusätzlich zu dem Samen der vor Ort betreuten Hengste kann „Blue Hors“ den interessierten Züchtern nach eigenen Angaben Zugang zur gesamten Hengstkollektion anbieten, die unter anderem „Farrell“, „St. Schufro“, „Santiano“, „Kingston“, „Don Olymbrio“ und „Baron“ umfasst.

Wer möchte, kann den Samen schon am Tag der Bestellung erhalten. Das geht in dieser Woche allerdings nicht bei den Zuchthengsten „Don Olymbrio“ und „St. Schuffro“, weil diese von der Reiterin Nanna Skodborg Merrald beim CDI-Dressurturnier in Hagen vorgestellt werden. Geplant ist später auch, dass Stuten direkt auf dem Hof in Wohlde besamt werden.

Seit 1993 hat sich „Blue Hors“ nach eigenen Angaben zu einer der führenden Hengststationen in Skandinavien entwickelt. „Unsere Erfahrung gibt Ihnen die besten Voraussetzungen, dass Ihre Stute trächtig wird“, heißt es von dem Unternehmen.