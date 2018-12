Qual der Wahl: Christusgemeinde bietet am Heiligen Abend drei Krippenspiel-Alternativen

Harpstedt/Dünsen/Gross Ippener - Welchen Krippenspiel-Gottesdienst soll ich besuchen? Vor dieser Frage stehen viele Bürger am Heiligen Abend, 24. Dezember. Die Auswahl ist groß. Die evangelische Christusgemeinde wartet mit drei Alternativen auf. Beginn ist jeweils um 15 Uhr.

Im Albertushof in Groß Ippener stellen die Bewohner in einem traditionellen Weihnachtsgottesdienst mit Pastorin Elisabeth Saathoff die Weihnachtsgeschichte dar. Ilka Major stimmt zusätzlich auf dem Akkordeon vertraute Weihnachtslieder an.

Zeitgleich führen in Dünsen etwa 20 Kinder ein Krippenspiel auf, das sie mit den Teamern der „Kindergruppe“ einstudiert haben. Darin geht es um unpünktliche Engel. Die sind so sehr mit dem Putzen ihrer Wolken beschäftigt, dass sie es schlicht verpassen, die Weihnachtsgeschichte „voranzutreiben“ und beispielsweise eine Unterkunft für Maria und Josef in Bethlehem zu suchen. In diesem Stück wird auch die Rolle des Jesuskindes mit einem echten „Schauspieler“ besetzt. Den gottesdienstlichen Rahmen gestaltet Pastor Gunnar Bösemann.

Das 15-Uhr-Krippenspiel in der Harpstedter Christuskirche kommt derweil als Musical der „Kirchturmspatzen“ daher. Erzähler führen durch das Stück. Die Besucher begleiten gewissermaßen Weise, Hirten und Engel auf ihrem Weg nach Bethlehem. Die Musik selbst nimmt sie mit auf den Weg. Der gottesdienstliche Part obliegt Pastor Timo Rucks.