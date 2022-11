Unicycle-Team Harpstedt: Einmal DM-Gold und einmal Bronze

Von: Jürgen Bohlken

Freute sich über Bronze in der Klasse U 15: die Großgruppe „Dominos“. © UCT Harpstedt

Harpstedt/Schorndorf – Mit Gold und Bronze sind die Einrad-Freestyler des Unicycle-Teams (UCT) Harpstedt von der Deutschen Meisterschaft (DM) aus dem baden-württembergischen Schorndorf zurückgekehrt.

Leni Neumann (9) und Marit Isern (10) erklommen mit ihrer technisch anspruchsvollen Paarkür zum Thema „Indianer“ in der Altersklasse U 11 die höchste Stufe des Treppchens. Mit ihnen jubelte ihre Trainerin Alexandra Allmandinger über Platz eins und die Goldmedaille.

Die UCT-Großgruppe „Dominos“ holte am Sonntag in der Altersklasse „Junior Expert“ (U15) und einem Starterfeld aus vier Teams Platz drei – und damit Bronze. Die einstudierte Kür „Girls Perfect“ hatten die Mädels bereits im Sommer im Showwettbewerb „Rendezvous der Besten“ vorgestellt. Auf der Norddeutschen Meisterschaft brachte sie ihnen sogar Platz eins ein. Als einzige norddeutsche Großgruppe in der Klasse U 15 qualifizierten sich die „Dominos“ im Alter von neun bis 14 Jahren automatisch für die DM, wo sie zu zwölft starteten. Zwei aus ihren Reihen, Rieke Bahrs und Maren Bovensiepen, fuhren die DM-Kür nicht mit, standen der von Martina Renken und Alexandra Allmandinger trainierten Gruppe aber unterstützend zur Seite.

Sie holten Paarkür-Gold: Leni Neumann und Marit Isern (von links). © -

Die Paarkür-Starterinnen Leni Neumann und Marit Isern waren mit ihren Müttern und ihrer Trainerin bereits am Freitag angereist. Dadurch verblieb ihnen vor der Kür am Sonnabend hinreichend Zeit, sich vorzubereiten und sich mit Gegebenheiten wie dem Turnhallenboden vertraut zu machen. Die beiden Mädels blicken auf imponierende Erfolge in ihrer allerersten Wettkampfsaison: Platz fünf bei der WM in der Altersklasse 0 bis 14, Rang eins bei der Norddeutschen Meisterschaft in der Klasse U 11 und jetzt DM-Gold können sich wahrlich sehen lassen.

„Univercycles“ zum Feuerwerk der Turnkunst

„Insgesamt war es ein erfolgreiches Wochenende in Schorndorf für das UCT mit vielen Einblicken in andere Einradküren auf sehr hohem Niveau. Daraus lässt sich Inspiration für das künftige Training ziehen. Unter einem kritischen Blick auf die eigenen Küren fällt das eine oder andere auf, das es nun zu verbessern gilt. Das schließt ein, die Abstiege in der Kür zu reduzieren und unter Aufregung sicherer zu werden“, resümiert Hannah Allmandinger, die zum Trainerinnen-Team des UCT gehört.

Für die „Univercycles“ sei indes „noch nicht Schluss in diesem Jahr“ ; am 30. Dezember trete diese UCT-Großgruppe beim Feuerwerk der Turnkunst in Oldenburg auf; darauf werde „schon sehr hingefiebert“.

Neues Konzept für Meisterschaften

Das erarbeitete neue Konzept für Einradmeisterschaften in der Bundesrepublik sei 2022 erstmals umgesetzt worden. „Es sieht vor, dass die beiden Einradverbände in Deutschland gemeinsame Wettkämpfe ausrichten und nicht mehr, wie es vor Corona der Fall war, getrennt voneinander. Nun gibt es verschiedene Ebenen – von klein nach groß –, auf denen man sich für die folgende Meisterschaft qualifizieren muss. Das beginnt bei Landesmeisterschaften, wobei Niedersachsen mit Bremen und Nordrhein-Westfalen zusammengefasst wird, und setzt sich über die Nord- und Süddeutsche bis hin zur Deutschen Meisterschaft fort“, weiß Hannah Allmandinger.