Ungewöhnliche Ostereiersuche

Harpstedt – So ganz erschließt sich manchem noch nicht, wie das Ostereiersuchen der Christusgemeinde am Ostersonntag nach dem 10-Uhr-Familiengottesdienst ablaufen soll. Unsere Zeitung hat nachgefragt – und Pastorin Elisabeth Saathoff sich daraufhin ihrerseits bei ihrem Kollegen Timo Rucks erkundigt. „Es gibt ein Online-Suchspiel für die Kinder. Da müssen Nester gefunden werden, die ganz real im Umfeld der Kirche versteckt sind. Eine Kirchenvorsteherin wird diese dann zu den Kindern bringen und dort vor die Tür stellen – jedenfalls in Harpstedt“, berichtet Pastorin Saathoff.