Unfall in Winkelsett: Radlerin erleidet leichte Blessuren

Einen Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrradfahrern musste die Polizei in Winkelsett aufnehmen. © dpa

Winkelsett – Eine 66-jährige Radlerin ist am Sonntag gegen 15.45 Uhr nach einem Zusammenstoß mit einem männlichen Fahrradfahrer (45) in Winkelsett mit leichten Blessuren vorsorglich ins Krankenhaus gekommen. Der Mann war auf dem für beide Fahrtrichtungen freigegebenen Geh- und Radweg der K5 in Richtung Colnrade aus Unachtsamkeit zu weit nach links geraten.

Das zog die Kollision nach sich. „Die Sachschäden blieben gering“, heißt es in der Polizeimeldung.