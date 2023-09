Unfall in Harpstedt: Fahrer (76) unter Einfluss von Medikamenten?

Von: Jürgen Bohlken

Arzneimitteleinfluss könnte laut Polizei als Ursache für einen Verkehrsunfall auf der „Amtsfreiheit“ in Harpstedt eine Rolle gespielt haben. © Imago/Gelhot

Harpstedt – Möglicherweise „unter dem Einfluss von Medikamenten“ ist nach Aussage der Polizei am Mittwoch gegen 23 Uhr in Harpstedt ein 76-jähriger Harpstedter mit seinem Wagen in Richtung Burgstraße nach rechts von der Fahrbahn der „Amtsfreiheit“ abgekommen. Das Auto habe im weiteren Verlauf unter anderem Fahrradständer und Mauerwerk beschädigt. Es sei nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit gewesen und habe deshalb abgeschleppt werden müssen.

Die geschätzte Sachschadenshöhe bewege sich bei ungefähr 5.000 Euro. Die Polizei erkannte im Zusammenhang mit dem 76-Jährigen „geistige Mängel“, die von Medikamenteneinfluss herrühren könnten. Klarheit erhoffte sie sich von den Blutwerten auf Grundlage einer entnommenen Blutprobe. Der Führerschein des Mannes wurde derweil sichergestellt – und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.