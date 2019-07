Kollision in Klosterseelte: Zwei Personen durch Aufprall verletzt

Unfall im Landkreis Oldenburg

+ © Thomas Lindemann Ein Fahrzeug blieb auf der Seite liegen. Die Feuerwehr musste Betriebsstoffe aufnehmen. © Thomas Lindemann

Bei einem Unfall in Klosterseelte (Landkreis Oldenburg) sind zwei Personen leicht verletzt worden. Die Kollision zweier Autos ereignete sich am Sonntag an einer Kreuzung.